Tuyển Chuyên viên đào tạo TRUNG TÂM Ô TÔ DAESCO-CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 51 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Quận Hải Châu

Lập và triển khai kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng và kiến thức sản phẩm xe Mitsubishi cho đội ngũ Tư vấn Bán hàng.

Thiết kế, biên soạn và triển khai các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty và Mitsubishi Việt Nam

Thực hiện các buổi huấn luyện trực tiếp và trực tuyến nhằm trang bị cho đội ngũ Tư vấn Bán hàng kiến thức chuyên môn về sản phẩm/dịch vụ Mitsubishi Daesco.

Hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ nhân viên trong quá trình thực hành công việc, đảm bảo trainee hiểu rõ quy trình, kỹ năng cần thiết phục vụ công việc.

Khuyến khích và duy trì một môi trường đào tạo tích cực, cởi mở, đảm bảo hoàn thành chứng chỉ của Mitsubishi Việt Nam.

Xây dựng và thực hiện các phương pháp đánh giá hiệu quả đào tạo.

Thu thập phản hồi từ trainee và điều chỉnh chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Thường xuyên cập nhật kết quả đào tạo, tiến độ của các chương trình đào tạo và báo cáo cho cấp quản lý về kết quả đạt được cũng như đề xuất các phương án cải tiến nhằm đạt chất lượng cao nhất.

Các công việc được giao dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc.

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng sư phạm. Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan đến đào tạo, giảng dạy là một lợi thế.

Kỹ năng đứng lớp: Có khả năng tạo ra không khí lớp học tích cực, tương tác tốt với trainee, duy trì sự tập trung và hứng thú trong suốt buổi đào tạo.

Kỹ năng thiết kế khóa học: Có khả năng xây dựng và phát triển các khóa đào tạo hấp dẫn, dễ hiểu và phù hợp với nhu cầu đào tạo của công ty.

Kỹ năng thuyết trình, truyền lửa, hoạt náo tốt.

Kỹ năng xây dựng và giải quyết mục tiêu hiệu quả.

Tại TRUNG TÂM Ô TÔ DAESCO-CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực: Từ 10-15tr;

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành của nhà nước.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Lương thưởng xứng đáng với năng lực, khả năng thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM Ô TÔ DAESCO-CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG Pro Company

