Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần BE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần BE GROUP
Ngày đăng tuyển: 21/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Công ty cổ phần BE GROUP

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty cổ phần BE GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 28bis Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuyên viên Đào tạo beCar/beBike chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai và quản lý các chương trình đào tạo dành riêng cho tài xế beCar/beBike nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực vận doanh, góp phần tối ưu hiệu suất vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Mô tả công việc:
Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo:
Phát triển nội dung đào tạo phù hợp với đặc thù dịch vụ beCar (Dịch vụ khách hàng, quy trình vận hành, an toàn lái xe...).
Chuẩn hóa tài liệu đào tạo (video, tài liệu hướng dẫn, bài kiểm tra, tình huống thực tế).
Cập nhật và tối ưu nội dung dựa trên phản hồi và kết quả đánh giá.
Triển khai và tổ chức đào tạo
Tổ chức các khóa đào tạo online cho tài xế mới và tái đào tạo tài xế hiện có.
Phối hợp với vận hành, CSKH đảm bảo chuẩn hóa chương trình đào tạo & chất lượng đào tạo qua các chỉ số.
Nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện hướng dẫn, coaching cho tài xế có hiệu suất thấp hoặc vi phạm.
Đánh giá và báo cáo hiệu quả đào tạo
Phân tích dữ liệu kết quả đào tạo, các chỉ số vận hành.
Đề xuất cải tiến chương trình, cải thiện chỉ số dựa trên dữ liệu phân tích và đánh giá kết quả của giải pháp.
Báo cáo định kỳ về hiệu quả chương trình đào tạo.
Quản lý và phát triển hệ thống đào tạo
Quản lý bài học, bài test và kết quả học tập của đối tác trên hệ thống LMS.
Cập nhật nội dung trên hệ thống LMS.
Tham gia sản xuất video & phát triển các công cụ hỗ trợ hoạt động đào tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các ngành liên quan (hoặc đã từng làm ở các nền tảng tương tự là 1 điểm cộng)
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo hoặc vận hành.
Có năng lực trình bày, tổ chức đào tạo, coaching tốt.
Giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng sử dụng ứng dụng số hóa đào tạo (canva, capcut...) là 1 lợi thế.
Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp & truyền đạt tốt.

Tại Công ty cổ phần BE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động đề cao tính chủ động, sáng tạo
Thời gian làm việc linh hoạt
15 ngày phép/năm
Lương cạnh tranh, lương tháng 13
Thưởng hiệu suất công việc
Thưởng các ngày lễ, tết
Gói bảo hiểm sức khỏe hạn mức cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần BE GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần BE GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà NOCT2 – E4 khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

