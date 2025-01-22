Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH YKK Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH YKK Việt Nam
- Hà Nam: Hà Nam, Vietnam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hướng dẫn khách hàng tham quan nhà máy/ Guiding customers to visit the factory (Factory Tour guide)
Guiding customers to visit the factory (Factory Tour guide)
- Hỗ trợ Trưởng bộ phận dịch báo cáo, phiên dịch trong các cuộc họp/ Supporting section leader to translate the report and interpreting in meetings.
Supporting section leader to translate the report and interpreting in meetings
- Thực hiện các chức năng đào tạo của Trung tâm Đào tạo như: Đào tạo công nhân viên mới và tái đào tạo / Conducting training functions of Training Center such as Training new employees and retraining
Conducting training functions of Training Center such as Training new employees and retraining
- Đào tạo cho người nước ngoài hàng năm/ Annual training for foreigners
Annual training for foreigners
- Các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên/ Related tasks as requested by superiors
Related tasks as requested by superiors
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Bằng cấp/ Degree: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học/ Graduated from College/University
1. Bằng cấp/
Degree
: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học/ Graduated from College/University
2. Kinh nghiệm làm việc/ Working experience: Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Biên-Phiên dịch, lĩnh vực Giáo dục đào tạo/ (Experience in Interpreting - translating; Education & Training.)
3. Kỹ năng/ Skills:
3. Kỹ năng/
Skills:
:
- Sử dụng tốt MS: Word, Excel /Good use of MS: Word, Excel
- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt (bắt buộc)/ Good English communication skills (compulsory)
Tại Công Ty TNHH YKK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI