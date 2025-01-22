Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH YKK Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

- Hướng dẫn khách hàng tham quan nhà máy/ Guiding customers to visit the factory (Factory Tour guide)

- Hỗ trợ Trưởng bộ phận dịch báo cáo, phiên dịch trong các cuộc họp/ Supporting section leader to translate the report and interpreting in meetings.

- Thực hiện các chức năng đào tạo của Trung tâm Đào tạo như: Đào tạo công nhân viên mới và tái đào tạo / Conducting training functions of Training Center such as Training new employees and retraining

- Đào tạo cho người nước ngoài hàng năm/ Annual training for foreigners

- Các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên/ Related tasks as requested by superiors

YÊU CẦU CÔNG VIỆC /JOB REQUIREMENT

1. Bằng cấp/ Degree: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học/ Graduated from College/University

: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học/ Graduated from College/University

2. Kinh nghiệm làm việc/ Working experience: Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Biên-Phiên dịch, lĩnh vực Giáo dục đào tạo/ (Experience in Interpreting - translating; Education & Training.)

3. Kỹ năng/ Skills:

- Sử dụng tốt MS: Word, Excel /Good use of MS: Word, Excel

- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt (bắt buộc)/ Good English communication skills (compulsory)

