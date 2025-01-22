Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH YKK Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH YKK Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty TNHH YKK Việt Nam

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH YKK Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Hà Nam, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hướng dẫn khách hàng tham quan nhà máy/ Guiding customers to visit the factory (Factory Tour guide)
Guiding customers to visit the factory (Factory Tour guide)
- Hỗ trợ Trưởng bộ phận dịch báo cáo, phiên dịch trong các cuộc họp/ Supporting section leader to translate the report and interpreting in meetings.
Supporting section leader to translate the report and interpreting in meetings
- Thực hiện các chức năng đào tạo của Trung tâm Đào tạo như: Đào tạo công nhân viên mới và tái đào tạo / Conducting training functions of Training Center such as Training new employees and retraining
Conducting training functions of Training Center such as Training new employees and retraining
- Đào tạo cho người nước ngoài hàng năm/ Annual training for foreigners
Annual training for foreigners
- Các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên/ Related tasks as requested by superiors
Related tasks as requested by superiors

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC /JOB REQUIREMENT
1. Bằng cấp/ Degree: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học/ Graduated from College/University
1. Bằng cấp/
Degree
: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học/ Graduated from College/University
2. Kinh nghiệm làm việc/ Working experience: Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Biên-Phiên dịch, lĩnh vực Giáo dục đào tạo/ (Experience in Interpreting - translating; Education & Training.)
3. Kỹ năng/ Skills:
3. Kỹ năng/
Skills:
:
- Sử dụng tốt MS: Word, Excel /Good use of MS: Word, Excel
- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt (bắt buộc)/ Good English communication skills (compulsory)

Tại Công Ty TNHH YKK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH YKK Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH YKK Việt Nam

Công Ty TNHH YKK Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Main Address: Lô 10, Đường N2, KCN Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch,Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

