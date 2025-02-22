Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô B8, Đường số 10, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP HCM

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế sản phẩm, mô hình điện tử, cải tiến và tối ưu hóa sản phẩm hiện có phục vụ cho chương trình giáo dục các cấp Tiểu học, THCS, THPT,…

- Tham gia hướng dẫn sử dụng thiết bị công ty cung cấp cho các trường học.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm trong nghiên cứu phát triển và thiết kế sản phẩm điện tử.

• Kiến thức về mạch, linh kiện điện tử và quy trình sản xuất.

• Kỹ năng lập trình trên nền tảng vi điều khiển: STM32, ESP32, PIC, AVR,...

• Thành thạo phần mềm thiết kế và mô phỏng (Altium, KiCad, Protues,…).

• Đọc hiểu được tiếng Anh, tài liệu kỹ thuật tốt, thành thạo tin học văn phòng.

• Bằng cấp: Cao đẳng/ Đại học ngành: Kỹ thuật điện tử, điện tử viễn thông.

• Ngoại hình dễ nhìn, tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, hòa đồng, vui vẻ, chịu khó học hỏi, không ngại đi công tác tỉnh.

