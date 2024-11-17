Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 07, Peakview Tower, 36 Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

Chịu trách nhiệm chính trong việc chạy performance ads trên Facebook và Tiktok

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo trên kênh FB và Tiktok

Quản lý và tối ưu hóa ngân sách quảng cáo, đảm bảo hiệu quả chi phí và đạt được mục tiêu chiến dịch

Cập nhật xu hướng content mới nhất và áp dụng vào công việc

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên

Có từ 3 năm kinh nghiệm trong việc chạy quảng cáo Facebook và Tiktok

Ứng viên đã có kinh nghiệm ở lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp là lợi thế

Từng chạy ngân sách khoảng 200M/tháng

Mindset, tư duy logic tốt, sáng tạo, đọc hiểu các chỉ số liên quan đến (Ads)

Quyền Lợi

Lương cứng + thưởng hiệu quả công việc theo tháng

Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên

Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà

Đầy đủ quyền lợi thưởng lễ tết, BHXH, du lịch nghỉ mát,...

Bảo hiểm sức khoẻ Bảo Việt cho cá nhân và người thân

Phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn

Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao

Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến

Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...)

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hàng năm trong nước và nước ngoài.

Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm, Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng

Cách Thức Ứng Tuyển

