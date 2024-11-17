Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 07, Peakview Tower, 36 Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Chịu trách nhiệm chính trong việc chạy performance ads trên Facebook và Tiktok
Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo trên kênh FB và Tiktok
Quản lý và tối ưu hóa ngân sách quảng cáo, đảm bảo hiệu quả chi phí và đạt được mục tiêu chiến dịch
Cập nhật xu hướng content mới nhất và áp dụng vào công việc
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
Có từ 3 năm kinh nghiệm trong việc chạy quảng cáo Facebook và Tiktok
Ứng viên đã có kinh nghiệm ở lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp là lợi thế
Từng chạy ngân sách khoảng 200M/tháng
Mindset, tư duy logic tốt, sáng tạo, đọc hiểu các chỉ số liên quan đến (Ads)
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + thưởng hiệu quả công việc theo tháng
Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên
Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà
Đầy đủ quyền lợi thưởng lễ tết, BHXH, du lịch nghỉ mát,...
Bảo hiểm sức khoẻ Bảo Việt cho cá nhân và người thân
Phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn
Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao
Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến
Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...)
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hàng năm trong nước và nước ngoài.
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm, Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
