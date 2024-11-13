Tuyển Product Marketing Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Đại Bách làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 239B Đường Nguyễn Văn Cừ - P Võ Cường, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Quản trị và chịu trách nhiệm upload nội dung, sản phẩm lên website;

- Hoạch định kế hoạch, phân tích và thực hiện hoạt động Digital Marketing, Social Media:

+ Thực thi quảng cáo trên trên các phương tiện truyền thông online để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty: Google, Facebook, Instagram, Zalo, Tiktok, Cốc cốc, Youtube;

+ Định vị và phát triển thương hiệu và sản phẩm trên các website, forum, facebook... và các mạng xã hội khác;

+ Triển khai quảng bá qua Email Marketing và Mobile Marketing;

- Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về các chương trình Digital Marketing, Social Media của đối thủ cạnh tranh.

- Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mại, truyền thông, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT, Marketing ... là một lợi thế;

- Kinh nghiệm 1 năm trở lên trong ngành nghề ( Ưu tiên kinh nghiệm lâu năm )

- Sử dụng các công cụ Google Ads, Facebook, Instagram, Tiktok, Cốc cốc thành thạo;

- Tinh thần làm việc có trách nhiệm, phối hợp nhóm và có khả năng làm việc độc lập;

- Nhanh nhẹn, biết cách tổ chức và sắp xếp công việc

- Sử dụng được Photoshop, Microsoft Office.

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Đại Bách Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận ( 7-15 triệu )

- Đóng BHXH, chế độ lương thưởng khác theo quy định của công ty.

- Được hưởng trợ cấp điện thoại, xăng xe đi lại (nếu cần), ăn trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Đại Bách

