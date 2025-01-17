Tuyển Product Marketing Nefab Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

* JOB SUMMARY

To be responsible for the Quality control from IQC/PQC/OQC and LAB testing to make sure QC inspectors work according to standards/DRW/process to ensure quality products for customers.

Chịu trách nhiệm về Kiểm soát chất lượng tại tất cả các công đoạn IQC/PQC/OQC và LAB đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn, DRW và quy trình để đảm bảo chất lượng sản phẩm cho khách hàng.

* MAIN RESPONSIBILITIES

• Lead IQC/PQC/OQC/LAB inspectors.

Quản lý nhóm công nhân kiểm tra chất lượng tại các công đoạn IQC/PQC/OQC và LAB

• Monitoring work progress to ensure that deadlines are met and that quality standards are upheld.

Giám sát tiến độ công việc để đảm bảo đáp ứng đúng thời hạn và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng

• Conducting regular audits of production process or departments to ensure compliance with company standards.

Thực hiện kiểm tra thường xuyên các dây chuyền hoặc bộ phận sản xuất để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của công ty

• Deploy sample testing to employees, FAI reports, and reliability test reports.

Triển khai thử nghiệm mẫu cho nhân viên, báo cáo FAI, báo cáo thử nghiệm độ tin cậy.

• Collect the quality data and make daily and monthly quality reports.