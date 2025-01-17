Tuyển Product Marketing Nefab Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Nefab Vietnam
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
Nefab Vietnam

Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Nefab Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lot CN10

- 3, Yen Phong (Expansion area) Industrial Zone, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

* JOB SUMMARY
To be responsible for the Quality control from IQC/PQC/OQC and LAB testing to make sure QC inspectors work according to standards/DRW/process to ensure quality products for customers.
Chịu trách nhiệm về Kiểm soát chất lượng tại tất cả các công đoạn IQC/PQC/OQC và LAB đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn, DRW và quy trình để đảm bảo chất lượng sản phẩm cho khách hàng.
* MAIN RESPONSIBILITIES
• Lead IQC/PQC/OQC/LAB inspectors.
Quản lý nhóm công nhân kiểm tra chất lượng tại các công đoạn IQC/PQC/OQC và LAB
• Monitoring work progress to ensure that deadlines are met and that quality standards are upheld.
Giám sát tiến độ công việc để đảm bảo đáp ứng đúng thời hạn và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng
• Conducting regular audits of production process or departments to ensure compliance with company standards.
Thực hiện kiểm tra thường xuyên các dây chuyền hoặc bộ phận sản xuất để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của công ty
• Deploy sample testing to employees, FAI reports, and reliability test reports.
Triển khai thử nghiệm mẫu cho nhân viên, báo cáo FAI, báo cáo thử nghiệm độ tin cậy.
• Collect the quality data and make daily and monthly quality reports.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Nefab Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nefab Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Nefab Vietnam

Nefab Vietnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô D1-1, KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

