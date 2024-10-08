Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công Ty TNHH LUXE SKINCARE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại Công Ty TNHH LUXE SKINCARE
- Đà Nẵng: 286 Phan Châu Trinh, Hải Châu
Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing để quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty
Quản lý và phát triển nội dung cho các kênh truyền thông xã hội của công ty (Facebook, Instagram, Tiktok, Threads ...)
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược marketing phù hợp
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện quảng bá thương hiệu của công ty
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông nội bộ và bên ngoài
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing để quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty
Quản lý và phát triển nội dung cho các kênh truyền thông xã hội của công ty (Facebook, Instagram, Tiktok, Threads ...)
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược marketing phù hợp
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện quảng bá thương hiệu của công ty
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông nội bộ và bên ngoài
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng viết content marketing tốt, có tư duy sáng tạo
Có kiến thức về digital marketing, SEO, SEM, email marketing là một lợi thế
Kỹ năng phân tích dữ liệu và lập báo cáo
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Có kinh nghiệm
Tại Công Ty TNHH LUXE SKINCARE Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển
Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá tăng lương định kỳ dựa trên năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Nghỉ phép có lương, nghỉ lễ tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH LUXE SKINCARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI