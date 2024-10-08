Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công Ty TNHH LUXE SKINCARE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 286 Phan Châu Trinh, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing để quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty Quản lý và phát triển nội dung cho các kênh truyền thông xã hội của công ty (Facebook, Instagram, Tiktok, Threads ...) Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược marketing phù hợp Hỗ trợ tổ chức các sự kiện quảng bá thương hiệu của công ty Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông nội bộ và bên ngoài

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing để quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty

Quản lý và phát triển nội dung cho các kênh truyền thông xã hội của công ty (Facebook, Instagram, Tiktok, Threads ...)

Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược marketing phù hợp

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện quảng bá thương hiệu của công ty

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông nội bộ và bên ngoài

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng viết content marketing tốt, có tư duy sáng tạo Có kiến thức về digital marketing, SEO, SEM, email marketing là một lợi thế Kỹ năng phân tích dữ liệu và lập báo cáo Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Có kinh nghiệm

Khả năng viết content marketing tốt, có tư duy sáng tạo

Có kiến thức về digital marketing, SEO, SEM, email marketing là một lợi thế

Kỹ năng phân tích dữ liệu và lập báo cáo

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Có kinh nghiệm

Tại Công Ty TNHH LUXE SKINCARE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá tăng lương định kỳ dựa trên năng lực Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Nghỉ phép có lương, nghỉ lễ tết theo quy định

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển

Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá tăng lương định kỳ dựa trên năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Nghỉ phép có lương, nghỉ lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH LUXE SKINCARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin