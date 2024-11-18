Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Lên kế hoạch, triển khai và quản lý kênh khách hàng digital (bao gồm Ads, SEO, Social)

Follow, tối ưu customer journey nhằm gia tăng tỷ lệ convert

Xây dựng chiến lược kỹ thuật số: Phát triển và thực thi chiến lược marketing kỹ thuật số toàn diện, bao gồm SEO, quảng cáo trả tiền, email marketing, marketing nội dung, và các chiến lược truyền thông xã hội.

Quản lý các chiến dịch kỹ thuật số: Lãnh đạo và quản lý các chiến dịch marketing kỹ thuật số từ đầu đến cuối, bao gồm lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu suất.

Quản lý nội dung: Đảm bảo rằng nội dung được tạo ra và phân phối trên các kênh kỹ thuật số là chất lượng, thú vị và hấp dẫn đối với khách hàng mục tiêu.

Theo dõi và đánh giá hiệu suất: Sử dụng các công cụ phân tích để theo dõi và đánh giá hiệu suất của các chiến dịch marketing kỹ thuật số, và thực hiện các biện pháp cần thiết để tối ưu hóa hiệu suất.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm triển khai digital performance đa kênh

Đã từng làm việc trong ngành tài chính là 1 lợi thế

Có kinh nghiệm automation MKT

Hiểu channel insighi và nắm rõ tool, luồng tracking digital

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ : 30 triệu- 35 triệu

Làm việc từ T2 – T6

Được làm việc trong môi trường Công ty Công nghệ - Tài chính chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo văn hóa Vanto - công ty tư vấn - trong top đào tạo tư vấn của Mỹ

Được đào tạo kiến thức & kỹ năng xây dựng đội ngũ làm việc hiệu suất cao, dựa trên khoa học quản trị

Được xét nâng lương đinh kỳ theo chính sách lương thưởng của Công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội khác như: BHYT, BHXH; nghỉ phép theo quy định; nghỉ mát hàng năm; các hoạt động thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, tham gia team building/du lịch hàng năm

Thưởng KPI hàng tháng, Tháng lương thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

