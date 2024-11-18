Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HINACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HINACO
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HINACO

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Linh Đàm, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing online cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty trong lĩnh vực IT, phần mềm, thiết kế kiến trúc, tự động hóa và xây dựng
Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh digital marketing như website, social media, email marketing
Phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing, đề xuất cải tiến
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông thương hiệu
Tối ưu hóa SEO cho website và các kênh online của công ty
Thực hiện các hoạt động quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads, ...)
Đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch marketing mới

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, sinh viên mới tốt nghiệp được chào đón
Có kiến thức nền tảng về Marketing Online và Digital Marketing
Thành thạo các công cụ MS Office, đặc biệt là Excel và PowerPoint
Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Canva, Photoshop là một lợi thế
Kỹ năng viết content marketing tốt, có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn
Có hiểu biết cơ bản về SEO, SEM, và các kênh social media
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Có tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HINACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng marketing
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Nghỉ phép theo quy định, lễ tết theo lịch
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HINACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô 12 DV09, KĐT Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

