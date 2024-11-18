Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HINACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Linh Đàm, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing online cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty trong lĩnh vực IT, phần mềm, thiết kế kiến trúc, tự động hóa và xây dựng

Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh digital marketing như website, social media, email marketing

Phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing, đề xuất cải tiến

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông thương hiệu

Tối ưu hóa SEO cho website và các kênh online của công ty

Thực hiện các hoạt động quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads, ...)

Đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch marketing mới

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm, sinh viên mới tốt nghiệp được chào đón

Có kiến thức nền tảng về Marketing Online và Digital Marketing

Thành thạo các công cụ MS Office, đặc biệt là Excel và PowerPoint

Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Canva, Photoshop là một lợi thế

Kỹ năng viết content marketing tốt, có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn

Có hiểu biết cơ bản về SEO, SEM, và các kênh social media

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Có tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HINACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng marketing

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Nghỉ phép theo quy định, lễ tết theo lịch

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HINACO

