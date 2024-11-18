Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HINACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HINACO
- Hà Nội: Linh Đàm, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing online cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty trong lĩnh vực IT, phần mềm, thiết kế kiến trúc, tự động hóa và xây dựng
Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh digital marketing như website, social media, email marketing
Phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing, đề xuất cải tiến
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông thương hiệu
Tối ưu hóa SEO cho website và các kênh online của công ty
Thực hiện các hoạt động quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads, ...)
Đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch marketing mới
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, sinh viên mới tốt nghiệp được chào đón
Có kiến thức nền tảng về Marketing Online và Digital Marketing
Thành thạo các công cụ MS Office, đặc biệt là Excel và PowerPoint
Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Canva, Photoshop là một lợi thế
Kỹ năng viết content marketing tốt, có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn
Có hiểu biết cơ bản về SEO, SEM, và các kênh social media
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Có tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HINACO Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng marketing
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Nghỉ phép theo quy định, lễ tết theo lịch
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HINACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI