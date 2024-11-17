Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XU HƯỚNG MẠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 20, số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch (quản lý và phân bổ ngân sách) và triển khai các chiến dịch Ads (Facebook, Google,....).

Theo dõi, đo lường và báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các kênh quảng cáo và đưa ra các giải pháp tối ưu ngân sách quảng cáo với cấp trên.

Sản xuất content (Nội dung + hình ảnh) quảng cáo tạo ra nội dung hiệu quả để chạy quảng cáo kết quả tốt.

Cập nhật các kỹ thuật, các xu hướng quảng cáo mới để áp dụng vào việc vận hành quảng cáo.

Đo lường hiệu quả các hoạt động và báo cáo.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1-2 năm kinh nghiệm trở lên chạy quảng cáo các kênh: Facebook và Google, ...

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Google Trend, Analytic,.... nắm rõ các chỉ số CPA, CTR, CR, CPC,... phục vụ cho việc đo lường và tối ưu.

Tư duy/ kỹ năng: Có khả năng đọc và phân tích số liệu; chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới;

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm chạy quảng cáo kéo traffic về website

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Biết xử lý hình ảnh bằng Photoshop, Canva, ...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XU HƯỚNG MẠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ

Thưởng KPIs (thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc)

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định

12 ngày phép năm, nghỉ sinh nhật

Các chế độ, phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XU HƯỚNG MẠNG

