Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần truyền thông và giải trí LKH Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 24, Ngách 10, ngõ 575 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch và triển khai Marketing Online cho dự án Smarthome

Sản xuất nội dung cho chiến dịch gồm: Bài viết, hình ảnh... cho Fanpage, Group

Triển khai quảng cáo, tăng cường traffic trên các nền tảng

Đo lường, đánh giá, tối ưu nội dung, chi phí, tỷ lệ chuyển đổi.

Thống kê, báo cáo, phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing

Phối hợp với các bộ phận khác như sales, design để triển khai tốt kế hoạch

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các trường/ngành báo chí, biên tập, marketing,.....( là lợi thế)

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực Marketing.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc hiệu quả

Tại Công ty cổ phần truyền thông và giải trí LKH Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10-15tr + thưởng (sẽ điều chỉnh theo năng lực của ứng viên)

Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.

Hưởng các chế độ phúc lợi, thưởng tết theo quy định của công ty.

Nghỉ lễ theo lịch nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông và giải trí LKH Media

