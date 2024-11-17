Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần truyền thông và giải trí LKH Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần truyền thông và giải trí LKH Media
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty cổ phần truyền thông và giải trí LKH Media

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần truyền thông và giải trí LKH Media

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 24, Ngách 10, ngõ 575 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch và triển khai Marketing Online cho dự án Smarthome
Sản xuất nội dung cho chiến dịch gồm: Bài viết, hình ảnh... cho Fanpage, Group
Triển khai quảng cáo, tăng cường traffic trên các nền tảng
Đo lường, đánh giá, tối ưu nội dung, chi phí, tỷ lệ chuyển đổi.
Thống kê, báo cáo, phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing
Phối hợp với các bộ phận khác như sales, design để triển khai tốt kế hoạch

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các trường/ngành báo chí, biên tập, marketing,.....( là lợi thế)
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực Marketing.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc hiệu quả

Tại Công ty cổ phần truyền thông và giải trí LKH Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10-15tr + thưởng (sẽ điều chỉnh theo năng lực của ứng viên)
Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.
Hưởng các chế độ phúc lợi, thưởng tết theo quy định của công ty.
Nghỉ lễ theo lịch nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông và giải trí LKH Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần truyền thông và giải trí LKH Media

Công ty cổ phần truyền thông và giải trí LKH Media

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 24, ngách 10, ngõ 575 đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

