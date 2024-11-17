Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N09B2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Xây dựng kế hoạch và trực tiếp triển khai chạy quảng cáo (Facebook, Google, Tiktok,...)

Lên kế hoạch chi phí cho các chiến dịch.

Chủ động tối ưu quảng cáo dựa trên chi phí đã đưa ra.

Theo dõi đánh giá để tối ưu về thiết kế, nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo.

Đảm bảo target đúng đối tượng khách hàng tiềm năng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Kinh tế,...

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên có kinh nghiệm mảng Công nghệ, phần mềm.

Sáng tạo, tư duy, làm việc độc lập.

Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng theo chế độ của công ty.

Thưởng upto 3 tháng lương/năm.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty.

Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (8h00-12h00;13h30-17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam

