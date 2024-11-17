Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 438 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến dịch quảng cáo Google Ads hiệu quả, tối ưu hóa chi phí và đạt được mục tiêu doanh số.

Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và lập kế hoạch chiến dịch quảng cáo.

Quản lý ngân sách, theo dõi hiệu quả chiến dịch và báo cáo kết quả định kỳ.

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.

Đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên về kỹ năng Google Ads

Thường xuyên cập nhật kiến thức về Google Ads và các xu hướng quảng cáo mới.

Phối hợp với các phòng ban khác như Content, Sales, và IT để triển khai các chiến dịch marketing hiệu quả.

Xây dựng chiến lược dài hạn nhằm tăng trưởng doanh thu và độ nhận diện thương hiệu thông qua Google Ads.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực quản lý và vận hành chiến dịch Google Ads.

Hiểu biết sâu rộng về các nền tảng quảng cáo Google và khả năng phân tích dữ liệu.

Kỹ năng lãnh đạo tốt, có kinh nghiệm quản lý nhóm và định hướng chiến lược.

Khả năng phân tích dữ liệu, báo cáo và trình bày kết quả một cách rõ ràng và hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc và khả năng giải quyết vấn đề.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với ngân sách quảng cáo lớn hoặc trong lĩnh vực tương tự

Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10M +%DS+ thưởng nóng --> TN 12-20M

Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà, được đào tạo bài bản

Đầy đủ quyền lợi thưởng lễ tết, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn

Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao

Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến

Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.

Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên

Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...)

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hang năm trong nước và nước ngoài.

Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

