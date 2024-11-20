Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 21 Triệu

Mức lương 18 - 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B1 - V05 Khu đô thị An Hưng, La Khê, Hà Đông, HN, Hà Đông

Quản lý và điều hành phòng Marketing: digital ( 30%) và truyền thông ( 70%):

I. Quản lý toàn bộ hoạt động của phòng Marketing và truyền thông, đảm bảo kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

II. Định hướng, xây dựng và phát triển chiến lược truyền thông cho các nhãn hiệu của Asiatech Việt Nam bao gồm:

Xây dựng và phát triển thương hiệu:

Đề xuất và thực hiện các chiến lược phát triển thương hiệu, định vị và duy trì hình ảnh thương hiệu trên thị trường.

Sản xuất các sản phẩm truyền thông như nội dung bài viết, video, hình ảnh, các chiến dịch quảng bá phù hợp với từng giai đoạn và đối tượng khách hàng.

Quản lý và phân phối nội dung:

Lập kế hoạch sản xuất, phân phối nội dung theo định hướng của công ty, bao gồm các kênh như website, fanpage, YouTube, TikTok, và các nền tảng khác.

Đảm bảo chất lượng nội dung, giám sát và đánh giá hiệu quả truyền thông qua các kênh đã triển khai.

Phối hợp với team marketing để tối ưu các nội dung truyền thông, đảm bảo nhất quán với chiến lược marketing tổng thể.

Quan hệ công chúng và xử lý khủng hoảng:

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các cơ quan báo chí, truyền thông, và KOLs nhằm tăng cường độ nhận diện thương hiệu.

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông, xử lý khủng hoảng truyền thông khi cần thiết.

Phân tích và báo cáo:

Theo dõi, đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing và truyền thông, đánh giá các chỉ số KPI định kỳ.

Phân tích thị trường, theo dõi hoạt động của đối thủ và xu hướng content marketing để đưa ra các đề xuất cải tiến.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn hoặc Agency.

Có kinh nghiệm quản lý team từ 10 người trở lên.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý dự án và phối hợp giữa các phòng ban hiệu quả.

Am hiểu các kênh truyền thông, xu hướng marketing hiện đại và các công cụ đo lường hiệu quả truyền thông.

Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ và làm việc với báo chí, KOLs.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cứng: 20tr + Thưởng KPIs

Lương tháng 13; Thưởng các ngày lễ lớn trong năm;... các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, phát triển nghề nghiệp

Được tham gia các chế độ theo quy định hiện hành

Làm việc tại công ty với chuỗi nhượng quyền trải khắp cả nước.

