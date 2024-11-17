Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: R4 - Royal City - Thanh Xuân - Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

-Xây dựng, phát triển, quản trị nội dung website, fanpage và các mạng xã hội

- Biên tập các thông tin trên các kênh truyền thông của công ty và mở rộng các kênh khác

theo xu hướng: facebook, zalo, tiktok, you tube....

- Thực hiện chạy quảng cáo trên các kênh truyền thông theo các chiến dịch

- Lên ý tưởng và triển khai các công việc tối ưu nội dung theo đúng kế hoạch được duyệt.

- Phối hợp với các thành viên trong phòng và các phòng khác để thực hiện yêu cầu từ cấp

trên.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ hộ/phó hộ.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có từ 3 tháng KN biết edit video cơ bản

- Chăm chỉ, nhiệt huyết cầu tiến

- Có tinh thần ham học hỏi

Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì

Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà

Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao

Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến

Các chế độ bảohiểm đầy đủ theo quy định pháp luật

Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựatrên đánh giá thành tích trong công việc.

Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên

Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...)

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hang năm trong nước và nước ngoài.

Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin