Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B

- TT1

- 2 Khu Đô Thị Him Lam Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Quản lý thiết lập các chiến dịch quảng cáo performance và branding trên các kênh: Facebook Ads, Google Adword, Youtube, Tiktok Ads...;
2. Lập kế hoạch cá nhân, điều phối, phối hợp với đội Content Marketing, Designer, để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra;
3. Quản lý và thăm gia xây dựng các tài nguyên quảng cáo;
4. Phân tích đo lường như: Analytics, Google Tag Manager, Ahref, Keywordtool,....;
5. Quản lý các account trang Mạng Xã Hội hiện tại của công ty (Facebook,Tiktok, Youtube, Website...).
6. Quản trị Website các công ty

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan, kinh nghiệm 1 năm;
2. Có khả năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo. Trung thực, có tinh thần học hỏi cao;
3. Có khả năng thẩm định nội dung, media tốt;
4. Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp và báo cáo;
5. Chủ động và linh hoạt trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương hấp dẫn: 10-12 triệu (tùy theo năng lực khi phỏng vấn), thời gian thử việc: 02 tháng;
2.Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, cơ hội học tập, thăng tiến, nhiều chế độ đãi ngộ và quan tâm người lao động. Công ty có quy chế, chế độ chính sách lương thưởng rõ ràng đối với người lao động;
3. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. Xét tăng lương hàng năm nếu đủ điều kiện;
4. Thưởng hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ, Tết, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, chế độ tham quan du lịch hàng năm...;
5. Các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: B-TT1-2 Khu Đô Thị Him Lim Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

