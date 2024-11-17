Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B - TT1 - 2 Khu Đô Thị Him Lam Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Quản lý thiết lập các chiến dịch quảng cáo performance và branding trên các kênh: Facebook Ads, Google Adword, Youtube, Tiktok Ads...;

2. Lập kế hoạch cá nhân, điều phối, phối hợp với đội Content Marketing, Designer, để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra;

3. Quản lý và thăm gia xây dựng các tài nguyên quảng cáo;

4. Phân tích đo lường như: Analytics, Google Tag Manager, Ahref, Keywordtool,....;

5. Quản lý các account trang Mạng Xã Hội hiện tại của công ty (Facebook,Tiktok, Youtube, Website...).

6. Quản trị Website các công ty

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan, kinh nghiệm 1 năm;

2. Có khả năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo. Trung thực, có tinh thần học hỏi cao;

3. Có khả năng thẩm định nội dung, media tốt;

4. Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp và báo cáo;

5. Chủ động và linh hoạt trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương hấp dẫn: 10-12 triệu (tùy theo năng lực khi phỏng vấn), thời gian thử việc: 02 tháng;

1. Mức lương hấp dẫn: 10-12 triệu (tùy theo năng lực khi phỏng vấn)

2.Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, cơ hội học tập, thăng tiến, nhiều chế độ đãi ngộ và quan tâm người lao động. Công ty có quy chế, chế độ chính sách lương thưởng rõ ràng đối với người lao động;

3. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. Xét tăng lương hàng năm nếu đủ điều kiện;

4. Thưởng hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ, Tết, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, chế độ tham quan du lịch hàng năm...;

5. Các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin