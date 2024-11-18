Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH KDJ Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô TT04 –31 - 32, dự án Hải Đăng City, Ngõ 2 Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Viết kịch bản và sản xuất nội dung truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội (chủ yếu là Tiktotk, Faceboook...)

- Quản lý các kênh truyền thông, đảm bảo nội dung được phát triển và cập nhật thường xuyên.

- Tham gia các công việc khác của team Marketing dưới sự phân công của cấp trên.

.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan: Marketing, Báo chí,...

- Có khả năng sáng tạo, quay/chụp và chỉnh sửa video cơ bản

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm.

Tại Công ty TNHH KDJ Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 9tr -11tr (tùy vào năng lực) + phụ cấp ăn 30k/bữa. Nghỉ T7-CN.

- Được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KDJ Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin