Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH KDJ Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH KDJ Vina
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô TT04 –31
- 32, dự án Hải Đăng City, Ngõ 2 Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Viết kịch bản và sản xuất nội dung truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội (chủ yếu là Tiktotk, Faceboook...)
- Quản lý các kênh truyền thông, đảm bảo nội dung được phát triển và cập nhật thường xuyên.
- Tham gia các công việc khác của team Marketing dưới sự phân công của cấp trên.
.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan: Marketing, Báo chí,...
- Có khả năng sáng tạo, quay/chụp và chỉnh sửa video cơ bản
Tại Công ty TNHH KDJ Vina Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 9tr -11tr (tùy vào năng lực) + phụ cấp ăn 30k/bữa. Nghỉ T7-CN.
- Được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KDJ Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
