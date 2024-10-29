Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Ngày đăng tuyển: 29/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Công nghệ Thông tin

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hudland Towers, số 06 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-phan-tich-nghiep-vu-thu-nhap-25-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job235941
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Minh Hương PND
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Minh Hương PND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Minh Hương PND
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Tuyển Kế toán tổng hợp Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Business Analyst FPT IS làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 25 USD FPT IS
1 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Điện Gió Thiên Long – Bắc Kạn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu Công Ty Cổ Phần Điện Gió Thiên Long – Bắc Kạn
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD Navigos Search
400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD Navigos Search
600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Holcom Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Holcom Vietnam Co.,Ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Vung Ang II Thermal Power LLC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận Vung Ang II Thermal Power LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương mại và Giải pháp Công nghệ Dalytech làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại và Giải pháp Công nghệ Dalytech
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Manager Tdcx Malaysia SDN. BHD làm việc tại Quốc tế thu nhập 1 - 15 USD Tdcx Malaysia SDN. BHD
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CapitaLand Development (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Imarket Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Imarket Viet Nam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Pegasus International College làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Pegasus International College
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Nhật Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Nhật Minh
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bristar làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Bristar
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Esoft Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 24 Triệu Công ty TNHH Esoft Vietnam
22 - 24 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH YAKULT VN
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần BMC LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần BMC LAND
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm