Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V06A08 KĐT Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

-Thiết kế và phát triển nội dung đồ họa cho các chiến dịch trên các nền tảng mạng xã hội như Website, Facebook, Instagram, Youtube,..

- Làm việc với TBP Marketing để thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, hình ảnh

- Hiểu rõ đặc điểm và xu hướng của từng nền tảng để tối ưu hóa hiệu suất của nội dung.

- Hợp tác chặt chẽ với đội ngũ content, media, event để đảm bảo rằng nội dung thiết kế phản ánh đúng thông điệp thương hiệu và mục tiêu kinh doanh.

- Đề xuất ý tưởng và chiến lược sáng tạo để tối ưu hóa tương tác và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop, Lightroom.

- Biết sử dụng Adobe Premiere hoặc After Effect là một lợi thế.

- Cầu tiến, kiên trì, chịu khó học hỏi và có trách nhiệm trong công việc

- Tư duy sáng tạo tốt, yêu thích những điều mới lạ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12-16 triệu theo năng lực

- Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch ), thưởng lương tháng 13 . Chế độ nghỉ phép năm theo quy định.

- Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ...

- Phúc lợi: Nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản... , được tham gia miễn phí các buổi sinh hoạt kết nối như Zumba, Yoga, Trà chiều kết nối... do Tập đoàn tổ chức.

- Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định, chế độ công đoàn cho CBNV.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích phát triển và sáng tạo;

- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin