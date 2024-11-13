Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty TNHH Thăng Tiến Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Thăng Tiến Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công ty TNHH Thăng Tiến Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 8

- 10, Đường 17A, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia xây dựng kế hoạch tuyển sinh, chiến lược tiếp thị cho các khóa học của trung tâm.
Phân tích nhu cầu, thị trường, đối tượng khách hàng tiềm năng.
Tìm kiếm, khai thác nguồn khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.
Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về các khóa học, chương trình đào tạo của trung tâm.
Hỗ trợ khách hàng trong việc đăng ký, hoàn tất thủ tục nhập học.
Chăm sóc khách hàng sau khi nhập học, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình tuyển sinh diễn ra hiệu quả.
Đánh giá, phân tích hiệu quả công việc, báo cáo kết quả cho cấp trên.
Training, đào tạo, hướng dẫn nhân viên mới trong nhóm.
Website: rise.com.vn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học - Cao Đẳng.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt.
Kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Nắm vững kỹ năng telesales, kỹ năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ telesales.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Tại Công ty TNHH Thăng Tiến Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng 8-10 triệu + hoa hồng.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thăng Tiến Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thăng Tiến Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 34-36 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

