Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế IRIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 66 Trần Tấn, P. Tân Sơn Nhì, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và liên hệ khách hàng tiềm năng theo data được cung cấp và tự khai thác;

- Tư vấn các khóa học tiếng anh trẻ em 4-12 tuổi

- Hỗ trợ học viên hoàn thành các mục tiêu học tập;

- Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ theo dõi tốt nhất cho học viên;

- Tham gia góp ý, lên kế hoạch và triển khai các chương trình marketing của trung tâm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc ca tối 13h-20h30- Ưu tiên ứng viên ở Quận Tân Bình và Tân Phú

-Hoặc làm việc part time theo ca 1: 8h-12h; ca 2: 4pm-9pm

- Dưới 26 tuổi, sức khỏe tốt;

- Có tư duy và khả năng giao tiếp tốt;

- Yêu thích công việc kinh doanh, tư vấn;

- Sử dụng thường xuyên mạng xã hội;

- Part-time: 24-30h/tuần

- Là sinh viên các trường Đại học/Cao đẳng, không yêu cầu kinh nghiệm;

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế IRIS Thì Được Hưởng Những Gì

- Part-time: 30h/tuần

- Được training kiến thức và kỹ năng tư vấn bán hàng B2C, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng online;

- Có những hỗ trợ trong việc học Tiếng Anh khi làm việc

- Cơ hội học hỏi và thăng tiến nhanh trong môi trường làm việc chuyên nghiệp;

- Hỗ trợ chứng nhận thực tập cho sinh viên (nếu cần) - Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện;

- Được thoải mái đề xuất ý tưởng và thực hiện nội dung đề xuất

- Được tham gia các chuyến du lịch công ty, thưởng lễ tết hiếu hỉ.

Đặc biệt thường xuyên tổ chức các party vào cuối tuần. Môi trường rất vui vẻ và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế IRIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin