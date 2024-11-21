Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 11 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Mô tả công việc
Với vai trò của một Chuyên viên Tư vấn Khoá học Giáo dục, bạn sẽ là đại diện của Manabie để giới thiệu và tư vấn cho phụ huynh và học sinh phương pháp học tập tại Trung tâm của Manabie.
Gọi điện thoại mời các học sinh lên trải nghiệm việc học thử tại trung tâm Manabie và tạo động lực cho học sinh để học sinh đăng ký học tại trung tâm.
Sắp xếp và tư vấn tại các buổi học thử tại Trung tâm Manabie để học viên có được trải nghiệm tốt nhất về cách học tập của Manabie
Xây dựng và phát triển mối quan hệ với những người có ảnh hưởng trong quyết định như phụ huynh/ học sinh/ giáo viên để tối đa hóa cơ hội giới thiệu.
Chủ động xử lý, giải quyết và giảm thiểu phản hồi và khiếu nại của học sinh / phụ huynh bất cứ lúc nào có thể.
Tham gia các hoạt động phục vụ cho việc quảng bá thương hiệu và thu thập thông tin học sinh như: tham gia việc đi trường, tham gia event trong trường học.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.
Thời gian làm việc: Không quá 48 giờ/ tuần, được sắp xếp nghỉ 1 ngày/ tuần
: Không quá 48 giờ/ tuần, được sắp xếp nghỉ 1 ngày/ tuần
4 ngày ca sáng từ: 10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
2 ngày ca chiều từ: 13:30 - 20:30
13:30 - 20:30

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:
Có kinh nghiệm bán hàng tối thiểu từ 1 năm trở lên cho vị trí full-time và làm tại các vị trí như: tư vấn tại các trung tâm tiếng anh, tư vấn bảo hiểm, tư vấn tại phòng gym,...
full-time
Có sự yêu thích trong lĩnh vực giáo dục.
Có tinh thần chủ động và hoàn thành mục tiêu KPIs.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, bao gồm giao tiếp qua email và điện thoại, có kỹ năng chăm sóc khách hàng và khả năng tổ chức công việc.
Tốt nghiệp đại học liên quan đến kinh doanh hoặc các ngành tương tự.

Tại CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, thu nhập từ 8,000,000 đến 20,000,000 VND/ tháng tuỳ vào năng lực cá nhân.
14 ngày phép hàng năm.
Tham gia BHXH theo quy định.
Được xem xét tăng lương hàng năm, thưởng KPI, lương tháng 13.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng, tư vấn qua điện thoại và trực tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11 Bis Phan Ngữ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

