Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO THỦY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO THỦY
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO THỦY

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO THỦY

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 36

- 38A Trần Văn Dư, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đăng tin, tìm kiếm nguồn ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của các dự án Chăm sóc khách hàng, Telesales, Nhân viên văn phòng;
Sàng lọc, sắp xếp phỏng vấn ứng viên phù hợp;
Đàm phán, trao đổi với ứng viên về điều kiện nhận việc, phúc lợi, chính sách chế độ, gửi thư mời làm việc cho ứng viên;
Quản lý, theo dõi data, phỏng vấn và hội nhập nhân viên mới và thực hiện báo cáo Công việc khi có yêu cầu;
Quản lý và lập kế hoạch tuyển dụng cá nhân để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu công việc theo tháng, quý, năm;
Đảm bảo tuyển theo yêu cầu, lưu trữ hồ sơ nhân viên;
Các công việc khác theo yêu cầu của teamlead/quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên, ưu tiên ngành QTNNL hoặc các ngành liên quan...
Dưới 1 năm kinh nghiệm, có thể hướng dẫn thêm nghiệp vụ, có kinh nghiệm Mass recruitment là một lợi thế;
Am hiểu lĩnh vực Chăm sóc khách hàng, Telesales, Tư vấn;
Ưu tiên nhân sự có định hướng theo đuổi nghề Tuyển dụng;
Sử dụng thành thạo các công cụ Social network;
Sử dụng thành thạo Microsoft 365;
Kỹ năng giao tiếp;
Kỹ năng phân tích, sàng lọc hồ sơ;
Kiến thức sơ cấp về Luật Lao động ;
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề;
Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO THỦY Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn công việc đầy đủ khi tiếp nhận;
Cung cấp điện thoại, máy tính, các công cụ làm việc khác;
Nghỉ phép năm, phép thâm niên, các ngày lễ tết theo quy định.
Thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng tháng lương thứ 13...
Các chế độ BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động.
Được tham gia các hoạt động tham quan, du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng công ty.
Tham gia các sự kiện văn hóa của công ty: sinh nhật tháng, sinh nhật công ty, ngày 08-03, 20-10,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO THỦY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO THỦY

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

