Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS

Chuyên viên tuyển dụng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 122 NX

- LP Vinhomes Grand Park, Phường Long Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1.Tìm kiếm ứng viên phù hợp thông qua các kênh tuyển dụng
- Sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn và tổ chức các vòng phỏng vấn.
- Đánh giá năng lực, kinh nghiệm, và sự phù hợp của ứng viên với vị trí tuyển dụng.
- Phối hợp với các bộ phận để ra quyết định tuyển dụng.
2. Quản lý và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng:
- Xây dựng và thực hiện quy trình tuyển dụng chuẩn hóa.
- Đề xuất cải tiến quy trình để nâng cao hiệu quả tuyển dụng và trải nghiệm của ứng viên.
3. Xây dựng thương hiệu tuyển dụng:
- Phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng tại công ty và trên các nền tảng online
- Đóng góp ý tưởng, nội dung để quảng bá văn hóa công ty và thu hút nhân tài.
4. Theo dõi và báo cáo số liệu về quy trình tuyển dụng và đề xuất cải thiện để tuyển dụng hiệu quả
5. Phát triển bản thân và hỗ trợ nội bộ:
- Cập nhật xu hướng thị trường lao động và các phương pháp tuyển dụng mới.
- Tham gia đào tạo và hỗ trợ các hoạt động nội bộ của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng hoặc nhân sự.
• Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý hồ sơ ứng viên hoặc hệ thống ATS là lợi thế."
• Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học,
• Ngành ưu tiên: Quản trị Nhân sự, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan.
• Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt.
• Khả năng sàng lọc và đánh giá ứng viên.
• Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.
• Sử dụng thành thạo Microsoft Office và các công cụ hỗ trợ tuyển dụng.

Tại CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13
- Thưởng hiệu suất
- Thưởng sáng tạo
- Tham gia BHXH ngay khi ký HĐLĐ
- Tham gia Teambuiding hàng năm
- Tăng lương 1 lần/năm hoặc tăng lương đột xuất
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu do công ty tài trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 122 NX - LP Vinhome Grand Park, Quận 9, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-tuyen-dung-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job282687
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 25 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Mỹ Ân
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Mỹ Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Mỹ Ân
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PPP Laser Clinic Viet Nam
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PPP Laser Clinic Viet Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 25 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Mỹ Ân
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Mỹ Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Mỹ Ân
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PPP Laser Clinic Viet Nam
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PPP Laser Clinic Viet Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG PROFIT500 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG PROFIT500
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Routine Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu Công ty TNHH Routine Việt Nam
15 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Huỳnh Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Huỳnh Gia
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Seaholdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Seaholdings
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT FAST500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT FAST500 TOP CÔNG TY
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT FAST500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT FAST500 TOP CÔNG TY
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH TMDV DTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH TMDV DTC
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận PPP Laser Clinic Viet Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu Công Ty TNHH RECHIC
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Thành Bưởi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thành Bưởi
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG DREAMSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG DREAMSTAR
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN HECOLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN HECOLAND
7 - 11 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor)
15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Vmed
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HATO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH HATO GROUP
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Đông
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm