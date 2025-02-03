Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 122 NX - LP Vinhomes Grand Park, Phường Long Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

1.Tìm kiếm ứng viên phù hợp thông qua các kênh tuyển dụng

- Sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn và tổ chức các vòng phỏng vấn.

- Đánh giá năng lực, kinh nghiệm, và sự phù hợp của ứng viên với vị trí tuyển dụng.

- Phối hợp với các bộ phận để ra quyết định tuyển dụng.

2. Quản lý và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng:

- Xây dựng và thực hiện quy trình tuyển dụng chuẩn hóa.

- Đề xuất cải tiến quy trình để nâng cao hiệu quả tuyển dụng và trải nghiệm của ứng viên.

3. Xây dựng thương hiệu tuyển dụng:

- Phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng tại công ty và trên các nền tảng online

- Đóng góp ý tưởng, nội dung để quảng bá văn hóa công ty và thu hút nhân tài.

4. Theo dõi và báo cáo số liệu về quy trình tuyển dụng và đề xuất cải thiện để tuyển dụng hiệu quả

5. Phát triển bản thân và hỗ trợ nội bộ:

- Cập nhật xu hướng thị trường lao động và các phương pháp tuyển dụng mới.

- Tham gia đào tạo và hỗ trợ các hoạt động nội bộ của công ty.

• Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng hoặc nhân sự.

• Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý hồ sơ ứng viên hoặc hệ thống ATS là lợi thế."

• Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học,

• Ngành ưu tiên: Quản trị Nhân sự, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan.

• Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt.

• Khả năng sàng lọc và đánh giá ứng viên.

• Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

• Sử dụng thành thạo Microsoft Office và các công cụ hỗ trợ tuyển dụng.

Tại CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13

- Thưởng hiệu suất

- Thưởng sáng tạo

- Tham gia BHXH ngay khi ký HĐLĐ

- Tham gia Teambuiding hàng năm

- Tăng lương 1 lần/năm hoặc tăng lương đột xuất

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu do công ty tài trợ.

