Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: S26 - 28 Đường số 1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng các vị trí khối hiện trường (Tài xế xe Container, Thuyền viên tàu/sà lan, nhân viên hiện trường...) theo nhu cầu của công ty;

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn ứng viên phù hợp từ các nguồn như: mạng xã hội, trang tuyển dụng, hội nhóm, trung tâm giới thiệu việc làm và các mối quan hệ cá nhân;

Tổ chức phỏng vấn, kiểm tra giấy tờ chuyên môn;

Phối hợp với trưởng bộ phận để đánh giá năng lực chuyên môn của thuyền viên, tài xế, nhân viên hiện trường...;

Hỗ trợ ứng viên hoàn thiện hồ sơ và hướng dẫn nhận việc;

Cập nhật và quản lý hồ sơ nhân sự thuyền viên, tài xế, nhân viên hiện trường...;

Theo dõi quá trình làm việc của thuyền viên, tài xế, nhân viên hiện trường,... sau khi nhận việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tuyển dụng vị trí tài xế hoặc ngành vận tải

Có kinh nghiệm tuyển dụng hoặc làm việc trong lĩnh vực hàng hải, vận tải sà lan

Kinh nghiệm làm việc trong môi trường vận tải, bến bãi hoặc tuyển dụng tại hiện trường

Kỹ năng quản lý thời gian và xử lý công việc nhanh chóng

Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt

Tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

Am hiểu về thị trường lao động ngành vận tải là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực

- Chính sách, phúc lợi của Công ty: đãi ngộ, hấp dẫn, đảm bảo quyền lợi của người lao động

- Được tham gia đóng các loại BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của Pháp luật

- Được khám sức khỏe định kỳ do Công ty chi trả, được mua Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt đối với nhân viên chính thức làm từ đủ 1 năm trở lên

- Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, thưởng bán niên, thâm niên, teambuilding và thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

