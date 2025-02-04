Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
- Hồ Chí Minh: S26
- 28 Đường số 1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng các vị trí khối hiện trường (Tài xế xe Container, Thuyền viên tàu/sà lan, nhân viên hiện trường...) theo nhu cầu của công ty;
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn ứng viên phù hợp từ các nguồn như: mạng xã hội, trang tuyển dụng, hội nhóm, trung tâm giới thiệu việc làm và các mối quan hệ cá nhân;
Tổ chức phỏng vấn, kiểm tra giấy tờ chuyên môn;
Phối hợp với trưởng bộ phận để đánh giá năng lực chuyên môn của thuyền viên, tài xế, nhân viên hiện trường...;
Hỗ trợ ứng viên hoàn thiện hồ sơ và hướng dẫn nhận việc;
Cập nhật và quản lý hồ sơ nhân sự thuyền viên, tài xế, nhân viên hiện trường...;
Theo dõi quá trình làm việc của thuyền viên, tài xế, nhân viên hiện trường,... sau khi nhận việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tuyển dụng hoặc làm việc trong lĩnh vực hàng hải, vận tải sà lan
Kinh nghiệm làm việc trong môi trường vận tải, bến bãi hoặc tuyển dụng tại hiện trường
Kỹ năng quản lý thời gian và xử lý công việc nhanh chóng
Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt
Tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc
Am hiểu về thị trường lao động ngành vận tải là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
- Chính sách, phúc lợi của Công ty: đãi ngộ, hấp dẫn, đảm bảo quyền lợi của người lao động
- Được tham gia đóng các loại BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của Pháp luật
- Được khám sức khỏe định kỳ do Công ty chi trả, được mua Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt đối với nhân viên chính thức làm từ đủ 1 năm trở lên
- Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, thưởng bán niên, thâm niên, teambuilding và thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
