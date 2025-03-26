Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH

Chuyên viên tuyển dụng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 14, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng, điều phối và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;
Chịu trách nhiệm tìm kiếm, lựa chọn ứng viên phù hợp, thực hiện tư vấn và giới thiệu tới ứng viên về vị trí, môi trường làm việc của Công ty;
Tương tác với ứng viên (trước, trong và sau quá trình tuyển dụng);
Xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty, kiểm soát ngân sách tuyển dụng. Cập nhật thông tin về các ứng viên tiềm năng khai thác từ nguồn nội bộ và bên ngoài;
Tham gia đề xuất và cải tiến quy trình tuyển dụng;
Tham gia khảo sát, tìm hiểu thông tin về thị trường tuyển dụng, các chế độ phúc lợi, đãi ngộ trên thị trường theo yêu cầu của cấp Quản lý;
Báo cáo định kỳ và báo cáo tiến độ tuyển dụng theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Quản lý và xây kênh Fanpage của công ty.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh tốt: bắt buộc thành thạo kỹ năng nghe, nói
Độ tuổi: 2002 đến 1990
Có kinh nghiệm tuyển dụng cho các thẩm mỹ viện, Spa, mạnh về mảng dược mỹ phẩm, chuỗi thời trang, F&B... tuyển mass
Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm liên quan đến tuyển dụng, ví dụ như các hệ thống theo dõi ứng viên (Microsoft Office, Excel,.. cũng như các nền tảng tuyển dụng TOPCV, LinkedIn,...)
Có khả năng phân tích thông tin hồ sơ ứng viên;
Quản lý thời gian hiệu quả để xử lý nhiều vị trí tuyển dụng cùng lúc;
Có tính kỷ luật trong việc theo dõi các deadline và đảm bảo các chỉ tiêu tuyển dụng được đáp ứng.

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7-12 triệu/tháng + KPI + Phụ cấp đi công tác => Tổng thu nhập lên đến: 13 -17 triệu/tháng.
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
Được phát triển bản thân theo thế mạnh sẵn có, có thể offer các vị trí leader, quản lý nếu đủ năng lực và thời gian gắn bó
Môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái và linh hoạt về thời gian.
Review tối thiểu 02/lần trên 01 năm.
Được tham gia du lịch cùng công ty 1 lần/năm
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân. ● Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Sô 9, Ngõ 2 Phan Bá Vành, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-tuyen-dung-thu-nhap-7-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job341390
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 20 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Mỹ Ân
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Mỹ Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Mỹ Ân
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PPP Laser Clinic Viet Nam
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PPP Laser Clinic Viet Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 58 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Tuyển Nhân viên thủ kho HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 20 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Mỹ Ân
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Mỹ Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Mỹ Ân
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PPP Laser Clinic Viet Nam
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PPP Laser Clinic Viet Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH 5677 làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH 5677
10.5 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO AN T&T VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO AN T&T VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vinhomes Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Đức Trung
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu TẬP ĐOÀN AMACCAO
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Trust Me
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hà Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hà Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOME PLUS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOME PLUS
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm