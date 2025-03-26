Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 14, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng, điều phối và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

Chịu trách nhiệm tìm kiếm, lựa chọn ứng viên phù hợp, thực hiện tư vấn và giới thiệu tới ứng viên về vị trí, môi trường làm việc của Công ty;

Tương tác với ứng viên (trước, trong và sau quá trình tuyển dụng);

Xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty, kiểm soát ngân sách tuyển dụng. Cập nhật thông tin về các ứng viên tiềm năng khai thác từ nguồn nội bộ và bên ngoài;

Tham gia đề xuất và cải tiến quy trình tuyển dụng;

Tham gia khảo sát, tìm hiểu thông tin về thị trường tuyển dụng, các chế độ phúc lợi, đãi ngộ trên thị trường theo yêu cầu của cấp Quản lý;

Báo cáo định kỳ và báo cáo tiến độ tuyển dụng theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Quản lý và xây kênh Fanpage của công ty.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh tốt: bắt buộc thành thạo kỹ năng nghe, nói

Độ tuổi: 2002 đến 1990

Có kinh nghiệm tuyển dụng cho các thẩm mỹ viện, Spa, mạnh về mảng dược mỹ phẩm, chuỗi thời trang, F&B... tuyển mass

Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm liên quan đến tuyển dụng, ví dụ như các hệ thống theo dõi ứng viên (Microsoft Office, Excel,.. cũng như các nền tảng tuyển dụng TOPCV, LinkedIn,...)

Có khả năng phân tích thông tin hồ sơ ứng viên;

Quản lý thời gian hiệu quả để xử lý nhiều vị trí tuyển dụng cùng lúc;

Có tính kỷ luật trong việc theo dõi các deadline và đảm bảo các chỉ tiêu tuyển dụng được đáp ứng.

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7-12 triệu/tháng + KPI + Phụ cấp đi công tác => Tổng thu nhập lên đến: 13 -17 triệu/tháng.

Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định

Được phát triển bản thân theo thế mạnh sẵn có, có thể offer các vị trí leader, quản lý nếu đủ năng lực và thời gian gắn bó

Môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái và linh hoạt về thời gian.

Review tối thiểu 02/lần trên 01 năm.

Được tham gia du lịch cùng công ty 1 lần/năm

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân. ● Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH

