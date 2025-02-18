Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Nhà Khang Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Nhà Khang Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Nhà Khang Điền
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Nhà Khang Điền

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Nhà Khang Điền

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 11 Tòa nhà Saigon Centre Office, 67 Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

PHẠM VI CÔNG VIỆC
Trách nhiệm
1. Tuyển dụng
• Căn cứ trên đề xuất của các K/P/B lên kế hoạch dự kiến tổng định biên nhân sự đảm bảo phù hợp định hướng phát triển của Tập đoàn tại từng thời kỳ
• Chủ động tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới ứng viên, đảm bảo chất lượng và sẵn sàng cho các vị trí tuyển dụng khi có nhu cầu;
• Kiểm soát kế hoạch tuyển dụng nhân sự đảm bảo không vượt định biên đã phê duyệt.
2. Đào tạo
• Tổng hợp nhu cầu đào tạo từ các K/P/B, xây dựng kế hoạch và ngân sách đào tạo phù hợp định hướng phát triển của Tập đoàn;
• Tổ chức, thiết kế và giám sát các khóa đào tạo theo Kế hoạch đã được phê duyệt;
• Quản lý và lưu trữ tài liệu đào tạo, đánh giá sau đào tạo đảm bảo tuân thủ quy trình quản lý chất lượng của hoạt động đào tạo theo tiêu chuẩn ISO;
• Báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch và ngân sách đào tạo;
• Xây dựng các chính sách và quy trình đào tạo đảm bảo hiệu quả, phù hợp;
• Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
3. Truyền thông

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Nhà Khang Điền Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Nhà Khang Điền

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Nhà Khang Điền

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Nhà Khang Điền

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 67 Lê Lợi, Quận 1. Sai Gon Center

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

