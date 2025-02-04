Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 28 - 30 TT4A, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, Lập kế hoạch tuyển dụng.

Tìm kiếm ứng viên, tổ chức tuyển dụng.

Đo lường hiệu quả tuyển dụng, các chỉ số hiệu quả của các kênh Tuyển dụng.

Hướng dẫn hội nhập và hoàn thiện thủ tục tiếp nhận nhân sự mới.

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

Xác định nhu cầu đào tạo nội bộ, lập kế hoạch và lên ngân sách đào tạo.

Giám sát sự tham dự và hiệu suất thực tế của nhân viên trong chương trình đào tạo.

Thực hiện báo cáo kết quả sau đào tạo

Thực hiện Đào tạo hội nhập và chính sách cho CBNV mới gia nhập.

Độ tuổi: từ 25 - 35 tuổi

Trình độ: Đại học trở lên các ngành Quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, Sư phạm, kinh tế hoặc ngành có liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 - 15 triệu

Chế độ xét nâng lương 2 lần/1 năm

Phụ cấp ăn trưa tại công ty và Phụ cấp gửi xe

Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Tham gia các khoá đào tạo nội bộ.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thăm khám sức khoẻ định kỳ. Du lịch hàng năm.

Hưởng các chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau thăm hỏi.

Thưởng các ngày lễ, tết trong năm.

Lương tháng 13

