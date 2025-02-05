Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Mỹ Phục làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Mỹ Phục
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Mỹ Phục

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 170 La Thành

- Ô Chợ Dừa

- Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. TUYỂN DỤNG:
Tìm kiếm, đánh giá và thường xuyên cập nhật các nguồn ứng viên, các kênh tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu đầu vào cho công tác tuyển dụng tại Công ty.
Tiếp nhận, xem xét đề nghị tuyển dụng của các phòng ban, lên phương án tuyển dụng trình Trưởng phòng phê duyệt (Đối với những vị trí đăng tuyển và tìm kiếm mất chi phí).
Triển khai công tác tuyển dụng nội bộ bao gồm thông báo tuyển dụng, thực hiện các thủ tục thanh toán chế độ cho người giới thiệu.
Khai thác nguồn thông tin ứng viên hiện có, đăng thông tin tuyển dụng trên một số phương tiện thông tin đại chúng (website tuyển dụng, báo, đài) hoặc gửi email mời dự tuyển đến các ứng viên phù hợp (search từ cơ sở dữ liệu ứng viên lưu trữ hoặc ứng viên website tuyển dung khác)
Trao đổi chính sách chế độ đối với những ứng viên trúng tuyển.
Kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi tiếp nhận
Soạn thảo thư mời làm việc, hồ sơ tài liệu và các quyết định nhân sự cho CBNV trong thời gian học việc / thử việc:
Theo dõi, hỗ trợ nhân viên mới trong công việc (quy trình, giấy tờ, thủ tục) và kết nối quan hệ với các phòng ban.
Cập nhật hồ sơ nhân sự, đồng thời chuyển các quyết định cho nhân viên chế độ tiền lương.
Làm các báo cáo tuyển dụng và tình hình biến động nhân sự: tuần, tháng, mùa, năm

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Có ít nhất 02 năm trở lên làm TD tại những công ty có quy mô từ 200 người trở lên.
- Có kỹ năng xây dựng Kế hoạch tuyển dụng, xây dựng hệ thống và mạng lưới tuyển dụng, kỹ năng phân tích số liệu để đánh giá chất lượng nguồn ứng viên, kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, đàm phán, thuyết phục và làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH Mỹ Phục Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: LC 10-13tr/tháng + Phụ cấp
- Phụ cấp ăn trưa, gửi xe
- Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của công ty: sinh nhật, team building hàng năm. lương tháng 13, ...
- BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước
- Môi trường thời trang năng động, trẻ trung,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mỹ Phục

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 170, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

