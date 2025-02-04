Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LAZY CAT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C24 - 18 NV9 ô số 18 KĐT Geleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

● Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, Tuyển dụng theo kế hoạch, thực hiện các kế hoạch đó.

● Soạn thảo và ban hành các thông báo tuyển dụng.

● Liên hệ tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh đăng tuyển, tìm mời thông qua các website, diễn đàn, các trung tâm giới thiệu việc làm, hội chợ việc làm ...

● Cập nhật và quản lý các file thông tin ứng viên, lọc xét hồ sơ ứng viên, điều phối việc sắp xếp bố trí phỏng vấn.

● Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển sau khi phỏng vấn trực tiếp ứng viên.

● Tham gia chuẩn bị tiếp nhận nhân viên mới.

● Tham gia thiết lập các tiêu chí và bản mô tả công việc của các vị trí.

● Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của TP HCNS

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Kinh nghiệm:

○ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Nhân sự, luật,....

○ Có kinh nghiệm tuyển dụng tối thiểu từ 1 năm trở lên l

○ Nắm vững kiến thức chuyên môn về quản trị nguồn nhân lực.

● Kỹ năng:

○ Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy tốt, nhạy bén và linh hoạt

○ Thành thạo tin học Văn phòng (word, excel, powerpoint,

visio, internet);

○ Giao tiếp và thuyết phục Tốt.

○ Quản lý thời gian và làm việc đa nhiệm tốt.

○ Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc hiệu quả, có khả năng làm việc linh hoạt trong môi trường năng động, có tốc độ phát triển nhanh chóng.

● Tư duy:

○ Chăm chỉ, chịu khó và ham học hỏi.

○ Tinh thần chủ động, chịu được áp lực công việc.

○ Yêu thích ngành giải trí và công nghệ.

● Học vấn: Không giới hạn chuyên ngành (ưu tiên Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LAZY CAT Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập:

○ Lương cứng 10 triệu + Phụ cấp 1tr1 + 2tr8 thưởng cố định + Hoa hồng

● Cơ hội:

○ Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, đầy sáng tạo.

● Phúc lợi: Nghỉ phép, đóng bảo hiểm theo quy định, team-building và các hoạt động nội bộ thú vị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LAZY CAT

