Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà B
- Khu Văn phòng, TTTM Tasco Long Biên, số 7
- 9 Nguyễn Văn Linh, p.Gia Thuỵ, Long Biên
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Thương hiệu thời trang thể thao ANTA cần tuyển nhân viên live stream:
Làm mẫu livestream sản phẩm thời trang thể thao: quần áo tập, giày thể thao, phụ kiện thể thao
Trực tiếp Livestream trên hệ thống sàn TMĐT: Shopee, Lazada và fanpage của công ty để giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, bán hàng
MC giới thiệu sản phẩm, tư vấn khách hàng, hỗ trợ chốt đơn.
Thời gian làm việc: theo sự sắp xếp của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình sáng, năng động (Ưu tiên Nữ)
Giọng nói chuẩn, có khả năng diễn đạt, nói lưu loát, kinh nghiệm làm Mẫu livestream thời trang là lợi thế.
Luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: tính theo giờ (thoả thuận theo năng lực trực tiếp khi phỏng vấn)
Tập đoàn thời trang thể thao hàng đầu thế giới - thương hiệu Anta: 100 gian hàng tại các TTTM như Vincom, AEON, Big C, Lotte,....
Thời gian linh hoạt, được chọn ca
Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
