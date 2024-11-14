Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà B - Khu Văn phòng, TTTM Tasco Long Biên, số 7 - 9 Nguyễn Văn Linh, p.Gia Thuỵ, Long Biên

Thương hiệu thời trang thể thao ANTA cần tuyển nhân viên live stream:

Làm mẫu livestream sản phẩm thời trang thể thao: quần áo tập, giày thể thao, phụ kiện thể thao

Trực tiếp Livestream trên hệ thống sàn TMĐT: Shopee, Lazada và fanpage của công ty để giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, bán hàng

MC giới thiệu sản phẩm, tư vấn khách hàng, hỗ trợ chốt đơn.

Thời gian làm việc: theo sự sắp xếp của quản lý

Ngoại hình sáng, năng động (Ưu tiên Nữ)

Giọng nói chuẩn, có khả năng diễn đạt, nói lưu loát, kinh nghiệm làm Mẫu livestream thời trang là lợi thế.

Luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc.

Mức lương: tính theo giờ (thoả thuận theo năng lực trực tiếp khi phỏng vấn)

Tập đoàn thời trang thể thao hàng đầu thế giới - thương hiệu Anta: 100 gian hàng tại các TTTM như Vincom, AEON, Big C, Lotte,....

Thời gian linh hoạt, được chọn ca

Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động

