Tuyển Content Creator Hãng Thời Trang Eva De Eva làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

1. Xây dựng nội dung nền tảng Tik Tok

• Sáng tạo/ biên tập nội dung, lên kịch bản video, clip trên TikTok.

• Nghiên cứu xu hướng xây dựng kịch bản và làm video, cải tiến chất lượng sản phẩm theo xu thế phát triển của social media.

• Chuyển thể ý tưởng thành kịch bản tiktok - Viết voice, kịch bản quay - dựng, brief hình ảnh,...cho các tuyến nội dung trên Tiktok

• Đề xuất và làm việc với các KOLs phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch.

• Đề xuất các ý tưởng thoải mái theo cá nhân.

2. Phối hợp với phòng Marketing để triển khai các ý tưởng và chiến dịch truyền thông

• Phối hợp với Media, Design trong quá trình sản xuất nội dung.

3. Báo cáo công việc .

• Báo cáo kết quả, hiệu suất công việc theo ngày và theo tuần.