Tuyển Content Creator Hãng Thời Trang Eva De Eva làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Hãng Thời Trang Eva De Eva
- Hà Nội: P404, Tầng 4, Tòa nhà GP Invest, Số 170 đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
1. Xây dựng nội dung nền tảng Tik Tok
• Sáng tạo/ biên tập nội dung, lên kịch bản video, clip trên TikTok.
• Nghiên cứu xu hướng xây dựng kịch bản và làm video, cải tiến chất lượng sản phẩm theo xu thế phát triển của social media.
• Chuyển thể ý tưởng thành kịch bản tiktok - Viết voice, kịch bản quay - dựng, brief hình ảnh,...cho các tuyến nội dung trên Tiktok
• Đề xuất và làm việc với các KOLs phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch.
• Đề xuất các ý tưởng thoải mái theo cá nhân.
2. Phối hợp với phòng Marketing để triển khai các ý tưởng và chiến dịch truyền thông
• Phối hợp với Media, Design trong quá trình sản xuất nội dung.
3. Báo cáo công việc .
• Báo cáo kết quả, hiệu suất công việc theo ngày và theo tuần.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Yêu cầu:
Tại Hãng Thời Trang Eva De Eva Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hãng Thời Trang Eva De Eva
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
