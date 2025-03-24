Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Vina Homeshop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 106/2, Đường 79, Phường Phước Long B, Quận 9, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Chụp ảnh tại văn phòng/cửa hàng và quay video bằng điện thoại di động để sử dụng trên mạng xã hội và website.

Thực hiện chỉnh sửa cơ bản hình ảnh và video.

Sử dụng Canva để thiết kế nội dung đơn giản.

Chụp ảnh và quay video theo kế hoạch Marketing.

Chuyển giao hình ảnh và video cho agency Digital Marketing để thực hiện chiến dịch.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, E-commerce, Digital Marketing,…

Đam mê sáng tạo nội dung, yêu thích chụp ảnh và quay video.

Có kỹ năng chỉnh sửa cơ bản ảnh và video.

Sử dụng thành thạo Canva hoặc các công cụ chỉnh sửa khác là một lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Vina Homeshop Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương gross: 7 - 7.500.000 VND.

Làm việc 5 ngày/tuần.

Công ty cung cấp laptop làm việc

Xét tăng lương 1 lần/năm (đánh giá theo tình hình kinh doanh và hiệu quả làm việc).

Đóng chế độ bảo hiểm Xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo hiểm Thất nghiệp (sau thử việc).

Hưởng 12 ngày phép/năm có lương (sau thử việc), tăng ca, nghỉ lễ, phép theo quy định của pháp luật.

Thưởng theo hiệu quả kinh doanh (lương tháng 13).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vina Homeshop

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.