Tuyển Content Writer Công ty TNHH Skylink Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Skylink Group
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công ty TNHH Skylink Group

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Cantavil, Số 1 Song Hành

- Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 6, từ 8:30 – 17:30 hàng ngày
Địa điểm làm việc: Tòa nhà Cantavil Premier Building, số 1 đường Song Hành - Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
- Độ tuổi: ưu tiên dưới 24 tuổi.
- Thành thạo và có kiến thức về SEO Writing & Content Marketing.
- Biết cách sử dụng Google Trends, Ahrefs, Keyword Planner (sẽ được training thêm)
- Có tư duy content viral: Hiểu rõ cách giật title hấp dẫn, giữ chân người đọc lâu hơn.
- Kỹ năng trình bày & formatting nội dung: Sử dụng WordPress, Lark-suit, Notion, Google Docs thành thạo và dễ hiểu.
- Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm, luôn cập nhật xu hướng mới về AI Content Writing.
- Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp các trường chuyên ngành báo chí, nhân văn, marketing, digital marketing.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự từ 06 tháng đến 12 tháng.
- Từng có kinh nghiệm làm content writer viết nội dung cho ngành tài chính, sức khỏe, công nghệ, marketing.
- Có kinh nghiệm viết nội dung chuẩn SEO cho website kiếm tiền từ Adsense, Affiliate.

Tại Công ty TNHH Skylink Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Phúc lợi tốt cho nhân viên và gia đình: bảo hiểm y tế, du lịch, team building, happy hour, happy birthday…
- Hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Luật lao động sau 2 tháng thử việc
- Nghỉ phép năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe theo quy định sau thử việc.
- Môi trường trẻ năng động, hiện đại, chuyên nghiệp, đội ngũ kinh doanh lâu năm, nhiều cơ hội phát triển bản thân.
- Được đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp.
- Các chế độ đặc quyền khác theo chính sách nội bộ của công ty đang dạng, hấp dẫn.
- Hồ sơ bổ sung khi trúng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Skylink Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Skylink Group

Công ty TNHH Skylink Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, Đường 31C, Khu C, Đô Thị An Phú, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

