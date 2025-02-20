Tuyển Content Writer Công ty TNHH Skylink Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cantavil, Số 1 Song Hành - Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 6, từ 8:30 – 17:30 hàng ngày

Địa điểm làm việc: Tòa nhà Cantavil Premier Building, số 1 đường Song Hành - Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi: ưu tiên dưới 24 tuổi.

- Thành thạo và có kiến thức về SEO Writing & Content Marketing.

- Biết cách sử dụng Google Trends, Ahrefs, Keyword Planner (sẽ được training thêm)

- Có tư duy content viral: Hiểu rõ cách giật title hấp dẫn, giữ chân người đọc lâu hơn.

- Kỹ năng trình bày & formatting nội dung: Sử dụng WordPress, Lark-suit, Notion, Google Docs thành thạo và dễ hiểu.

- Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm, luôn cập nhật xu hướng mới về AI Content Writing.

- Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp các trường chuyên ngành báo chí, nhân văn, marketing, digital marketing.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự từ 06 tháng đến 12 tháng.

- Từng có kinh nghiệm làm content writer viết nội dung cho ngành tài chính, sức khỏe, công nghệ, marketing.

- Có kinh nghiệm viết nội dung chuẩn SEO cho website kiếm tiền từ Adsense, Affiliate.

Tại Công ty TNHH Skylink Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Phúc lợi tốt cho nhân viên và gia đình: bảo hiểm y tế, du lịch, team building, happy hour, happy birthday…

- Hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Luật lao động sau 2 tháng thử việc

- Nghỉ phép năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe theo quy định sau thử việc.

- Môi trường trẻ năng động, hiện đại, chuyên nghiệp, đội ngũ kinh doanh lâu năm, nhiều cơ hội phát triển bản thân.

- Được đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp.

- Các chế độ đặc quyền khác theo chính sách nội bộ của công ty đang dạng, hấp dẫn.

- Hồ sơ bổ sung khi trúng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Skylink Group

