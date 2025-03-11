Tuyển Content Writer HKD B2 MUM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 111 Yên Lãng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Quản lý và xây dựng nội dung trên Fanpage, Shopee, Tiktok, TMĐT và các kênh phương tiện truyền thông online.

Xây dựng kế hoạch nội dung truyền thông cơ bản

Viết content chuẩn SEO và content sáng tạo.

Nghiên cứu, cập nhật các trend mới nhất để phát triển nội dung.

Chủ động update các xu hướng, kênh truyền thông mới có trên thị trường

Phối hợp với MKT team để lên kế hoạch làm việc, viết content, xây dựng thông điệp truyền thông, sản xuất nội dung truyền thông, idea kịch bản video/ hình ảnh.

Kết hợp với media để sản xuất các kịch bản Video về sản phẩm để KH hiểu thế mạnh sản phẩm/doanh nghiệp, ấn tượng và thu hút data tiềm năng

Quản lý file media.

Chỉnh sửa, cắt ghép video/hình ảnh, làm hiệu ứng âm thanh cho hoạt động marketing.

Thiết kế banner, video (cắt ghép cơ bản) hỗ trợ hoạt động marketing.

Xử lý các công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Viết được các nội dung content bán hàng thu về data KHMT

Viết kịch bản Viral Tiktok/ facebook Reel phù hợp với tệp KHMT của Doanh nghiệp

Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video, hình ảnh: Canva, Capcut,…

Kỹ năng sáng tạo nội dung đa kênh

Kỹ năng làm việc phối hợp đội nhóm tốt

Có năng lực làm việc độc lập tốt, biết tự giác trong công việc

Nhạy bén với xu hướng thị trường, khách hàng, có tư duy thẩm mỹ tốt.

Tư duy đột phá, đổi mới sáng tạo

Đam mê, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại HKD B2 MUM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + phụ cấp + thưởng. Thu nhập: 9-12triệu (tùy năng lực).

Thử việc 1 tháng

Được làm việc trong môi trường năng động, tự do sáng tạo, khuyến khích ý tưởng mới.

ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thời gian: 08-17h (nghỉ trưa 1 tiếng 12-13h). Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ CN.

Địa điểm làm việc: 111 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HKD B2 MUM

