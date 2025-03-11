Tuyển Content Writer HKD B2 MUM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Content Writer HKD B2 MUM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

HKD B2 MUM
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
HKD B2 MUM

Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại HKD B2 MUM

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 111 Yên Lãng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Quản lý và xây dựng nội dung trên Fanpage, Shopee, Tiktok, TMĐT và các kênh phương tiện truyền thông online.
Xây dựng kế hoạch nội dung truyền thông cơ bản
Viết content chuẩn SEO và content sáng tạo.
Nghiên cứu, cập nhật các trend mới nhất để phát triển nội dung.
Chủ động update các xu hướng, kênh truyền thông mới có trên thị trường
Phối hợp với MKT team để lên kế hoạch làm việc, viết content, xây dựng thông điệp truyền thông, sản xuất nội dung truyền thông, idea kịch bản video/ hình ảnh.
Kết hợp với media để sản xuất các kịch bản Video về sản phẩm để KH hiểu thế mạnh sản phẩm/doanh nghiệp, ấn tượng và thu hút data tiềm năng
Quản lý file media.
Chỉnh sửa, cắt ghép video/hình ảnh, làm hiệu ứng âm thanh cho hoạt động marketing.
Thiết kế banner, video (cắt ghép cơ bản) hỗ trợ hoạt động marketing.
Xử lý các công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Viết được các nội dung content bán hàng thu về data KHMT
Viết kịch bản Viral Tiktok/ facebook Reel phù hợp với tệp KHMT của Doanh nghiệp
Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video, hình ảnh: Canva, Capcut,…
Kỹ năng sáng tạo nội dung đa kênh
Kỹ năng làm việc phối hợp đội nhóm tốt
Có năng lực làm việc độc lập tốt, biết tự giác trong công việc
Nhạy bén với xu hướng thị trường, khách hàng, có tư duy thẩm mỹ tốt.
Tư duy đột phá, đổi mới sáng tạo
Đam mê, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại HKD B2 MUM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + phụ cấp + thưởng. Thu nhập: 9-12triệu (tùy năng lực).
Thử việc 1 tháng
Được làm việc trong môi trường năng động, tự do sáng tạo, khuyến khích ý tưởng mới.
ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN LÀM VIỆC
Thời gian: 08-17h (nghỉ trưa 1 tiếng 12-13h). Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ CN.
Thời gian:
Địa điểm làm việc: 111 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội.
Địa điểm làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HKD B2 MUM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HKD B2 MUM

HKD B2 MUM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: P8 - A17 - Yên Lãng, Tổ 22, phường Thinh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

