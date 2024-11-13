Tuyển Quản lý kinh doanh Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN
- Hà Nội: 85 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ hàng hoá, nhân viên, khách hàng và các vấn đề liên quan, có ảnh hưởng tới trong và ngoài cửa hàng.
- Đào tạo, chỉ dẫn, kiểm tra và theo sát cách bán hàng và chăm sóc khách hàng của đội ngũ nhân viên cửa hàng
- Truyền cảm hứng và tạo ra sự hứng khởi trong công việc cho cửa hàng.
- Kết nối nhân viên và các cửa hàng lại với nhau để tạo mạng lưới dịch vụ bán hàng thống nhất cho thương hiệu và giúp nhân viên hiểu, hợp tác tốt trong công việc.
- Viết báo cáo về cửa hàng mỗi tuần, mỗi tháng.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 1,5 - 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
- Yêu cái đẹp, thích mua sắm và tìm hiểu về thời trang
- Trung thực, vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn, nhiệt tình
- Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Tại Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện
- Cơ hội sở hữu các mẫu thời trang cao cấp mới nhất với giá ưu đãi riêng cho cán bộ CNV
- Công ty thường xuyên có các hoạt động giao lưu, liên hoan, teambuilding, du lịch định kỳ hằng năm, tiệc tổ chức sinh nhật,...
- Thưởng sinh nhật, tháng lương thứ 13,...
- Hưởng các chế độ bảo hiểm và các chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- 1 Tháng nghỉ 6 ngày không cố định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
