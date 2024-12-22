Tuyển Data Analyst TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Viettel Post - Ngõ 15, Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Analyst

Hiểu được cấu trúc dữ liệu từ source, cần thực hiện phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, làm nền tảng cho Data Engineer thực hiện tổ chức dữ liệu vào Datawarehouse, đảm bảo tính logic và nhất quán với dữ liệu đã có trong datawarehouse.

Xây dựng được các bộ rule check dữ liệu đầu vào dựa trên những yêu cầu nghiệp vụ và cài đặt từ hệ thống nhằm đảm bảo việc kiểm tra dữ liệu, làm sạch dữ liệu.

Xây dựng và maintain các dataset, hướng dẫn các phòng ban liên quan sử dụng các dataset trong phân tích dữ liệu.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn

- Tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Đối với nhân sự ngành CNTT, Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường Bách Khoa, Học viện Bưu chính, ĐH Công nghệ-ĐH Quốc gia Hà Nội hoặc các trường ĐH quốc tế

- Đối với nhân sự chuyên ngành khác, Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp loại GIỎI ở các trường ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương

2. Kinh nghiệm làm việc

3. Kiến thức/ Năng lực chuyên môn/ Kỹ năng

- Kỹ năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và code cơ bản để xử lý các mô hình báo cáo (predictive models).

- Kỹ năng sử dụng các công cụ visualize để chuyển hóa dữ liệu thành graphics.

- Có kỹ năng phân tích sắc bén, khả năng thu thập, tổ chức, phân tích và phổ biến lượng lớn thông tin một cách chi tiết và chính xác.

- Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu như Oracle Database, Microsoft SQL Server ...

- Sử dụng thành thạo Excel, Power BI.

- Có kinh nghiệm với các hệ thống như Tableau là một lợi thế.

- Có chứng chỉ CFA, FRM là một lợi thế.

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tại Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp, với các đãi ngộ hấp dẫn sau:

1.Chế độ về lương thưởng, thu nhập

Mức lương thỏa thuận, UPTO 2000$

Có chế độ hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Công ty, Tết Dương/ Âm)

2.Chương trình chăm sóc sức khỏe

Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.

Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.

Phụ nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi sẽ được nghỉ thêm 1h/ngày

3.Đào tạo, phát triển

Hàng tuần, công ty tổ chức buổi Seminar trao đổi, chia sẻ về các công nghệ mới nhất; là cơ hội để các thành viên học hỏi lẫn nhau.

Được tham gia các khóa học bổ ích từ các diễn giả Quốc tế tại Học viện Viettel

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

4.Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú

Tham gia vào hoạt động 'Happy Time" vào chiều thứ 6 hàng tuần cùng với chương trình sinh nhật tháng.

Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.

Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu được Tập đoàn tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

