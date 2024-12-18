Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11 + Tầng 6 Tháp C, Toà nhà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập Dữ liệu và Phân tích Sơ bộ:

- Theo dõi các tương tác và hành vi của người dùng trên website và sản phẩm SaaS của Avada SaaS dưới sự hướng dẫn của Growth Manager, sử dụng công cụ như/tương tự Google Analytics.

- Hỗ trợ phân tích dữ liệu để hiểu các mô hình hành vi người dùng.

- Hỗ trợ tạo các báo cáo định kỳ về insight hành vi sử dụng sản phẩm Ecommerce.

Hỗ trợ trong Phân tích Dữ liệu:

- Làm việc cùng Growth Manager để được giải thích và hiểu yêu cầu về dữ liệu.

- Sử dụng Python, đặc biệt là thư viện như Pandas, cho các nhiệm vụ xử lý dữ liệu.

- Tạo các truy vấn SQL để truy xuất dữ liệu từ Bigquery.

Hỗ trợ Data Visualization và Báo cáo:

- Hỗ trợ trong việc phát triển bảng điều khiển và báo cáo sử dụng Looker Studio (trước đây là Google Data Studio).

- Đóng góp vào quá trình tạo tài liệu để đảm bảo logic tracking chính xác và có thể tái sử dụng giữa các phòng ban.

Cung cấp dữ liệu cho thảo luận phát triển sản phẩm:

- Tham gia tích cực vào các cuộc họp nhóm và thảo luận về sản phẩm, chiến lược.

- Cập nhật với các xu hướng và công cụ mới nhất trong phân tích dữ liệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Theo học các ngành về Khoa Học Máy Tính, Khoa Học Dữ Liệu, Thống Kê Số Liệu, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan (đã được cấp bằng hoặc chứng chỉ là một lợi thế).

- Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trên 1 năm.

- Kiến thức về Python và SQL.

- Có kiến thức hoặc kinh nghiệm làm việc với Looker Studio (trước đây là Google Data Studio) và Google Analytics là một lợi thế.8

- Tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc trình độ tương đương.

- Khả năng về số liệu và tư duy giải quyết vấn đề dựa trên dữ liệu.

- Kỹ năng làm việc nhóm và có tinh thần ham học hỏi.

- Yêu thích giải quyết và tìm ra nguồn gốc chính xác của vấn đề.

Tại Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương, thưởng và phụ cấp

- Thu nhập theo thỏa thuận, tương xứng với năng lực và hiệu quả làm việc: Upto 15.000.000đ; Review lương 2 lần/năm.

Upto 15.000.000đ

- Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng lễ Tết, lương tháng 13.

- Phụ cấp gửi xe, phụ cấp đi lại theo quy định công ty.

- Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại (PC / Laptop,...).

2. Phúc lợi và đãi ngộ

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Văn phòng làm việc tiện nghi với không gian mở; Pantry luôn đầy ắp trà, cafe, bánh kẹo được refill hàng ngày.

- Tham gia các hoạt động thể thao / văn nghệ: CLB chạy bộ, đá bóng, cầu lông, board game, PS5, văn nghệ,... sau giờ làm việc.

- Tham gia các hoạt động sự kiện được tổ chức hàng tuần / tháng: Happytime, sinh nhật, tổng kết, dã ngoại, trekking...

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như BHXH, ngày nghỉ phép, du lịch hàng năm, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, thai sản, khám sức khỏe định kỳ, ...

3. Đào tạo và phát triển

- Được Leader training trực tiếp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc.

- Được tham gia các khóa học đào tạo về kỹ năng phát triển con người và kỹ năng chuyên môn.

- Cơ hội được thể hiện và phát huy năng lực của bản thân, tham gia hoạt động Workshop trao đổi chuyên môn thường xuyên cùng đội nhóm để năng cao kiến thức, năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza)

