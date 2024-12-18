Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza)
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza)

Data Analyst

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11 + Tầng 6 Tháp C, Toà nhà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập Dữ liệu và Phân tích Sơ bộ:
- Theo dõi các tương tác và hành vi của người dùng trên website và sản phẩm SaaS của Avada SaaS dưới sự hướng dẫn của Growth Manager, sử dụng công cụ như/tương tự Google Analytics.
- Hỗ trợ phân tích dữ liệu để hiểu các mô hình hành vi người dùng.
- Hỗ trợ tạo các báo cáo định kỳ về insight hành vi sử dụng sản phẩm Ecommerce.
Hỗ trợ trong Phân tích Dữ liệu:
- Làm việc cùng Growth Manager để được giải thích và hiểu yêu cầu về dữ liệu.
- Sử dụng Python, đặc biệt là thư viện như Pandas, cho các nhiệm vụ xử lý dữ liệu.
- Tạo các truy vấn SQL để truy xuất dữ liệu từ Bigquery.
Hỗ trợ Data Visualization và Báo cáo:
- Hỗ trợ trong việc phát triển bảng điều khiển và báo cáo sử dụng Looker Studio (trước đây là Google Data Studio).
- Đóng góp vào quá trình tạo tài liệu để đảm bảo logic tracking chính xác và có thể tái sử dụng giữa các phòng ban.
Cung cấp dữ liệu cho thảo luận phát triển sản phẩm:
- Tham gia tích cực vào các cuộc họp nhóm và thảo luận về sản phẩm, chiến lược.
- Cập nhật với các xu hướng và công cụ mới nhất trong phân tích dữ liệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Theo học các ngành về Khoa Học Máy Tính, Khoa Học Dữ Liệu, Thống Kê Số Liệu, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan (đã được cấp bằng hoặc chứng chỉ là một lợi thế).
- Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trên 1 năm.
- Kiến thức về Python và SQL.
- Có kiến thức hoặc kinh nghiệm làm việc với Looker Studio (trước đây là Google Data Studio) và Google Analytics là một lợi thế.8
- Tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc trình độ tương đương.
- Khả năng về số liệu và tư duy giải quyết vấn đề dựa trên dữ liệu.
- Kỹ năng làm việc nhóm và có tinh thần ham học hỏi.
- Yêu thích giải quyết và tìm ra nguồn gốc chính xác của vấn đề.

Tại Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương, thưởng và phụ cấp
- Thu nhập theo thỏa thuận, tương xứng với năng lực và hiệu quả làm việc: Upto 15.000.000đ; Review lương 2 lần/năm.
Upto 15.000.000đ
- Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng lễ Tết, lương tháng 13.
- Phụ cấp gửi xe, phụ cấp đi lại theo quy định công ty.
- Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại (PC / Laptop,...).
2. Phúc lợi và đãi ngộ
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Văn phòng làm việc tiện nghi với không gian mở; Pantry luôn đầy ắp trà, cafe, bánh kẹo được refill hàng ngày.
- Tham gia các hoạt động thể thao / văn nghệ: CLB chạy bộ, đá bóng, cầu lông, board game, PS5, văn nghệ,... sau giờ làm việc.
- Tham gia các hoạt động sự kiện được tổ chức hàng tuần / tháng: Happytime, sinh nhật, tổng kết, dã ngoại, trekking...
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như BHXH, ngày nghỉ phép, du lịch hàng năm, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, thai sản, khám sức khỏe định kỳ, ...
3. Đào tạo và phát triển
- Được Leader training trực tiếp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc.
- Được tham gia các khóa học đào tạo về kỹ năng phát triển con người và kỹ năng chuyên môn.
- Cơ hội được thể hiện và phát huy năng lực của bản thân, tham gia hoạt động Workshop trao đổi chuyên môn thường xuyên cùng đội nhóm để năng cao kiến thức, năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza)

Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11 + Tầng 6 Toà nhà C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-data-analyst-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job270698
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 35 USD
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 35 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unimob Studio
Tuyển Data Analyst Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Unimob Studio
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Data Analyst FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Tuyển Data Analyst Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH MTV STRIDE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Tuyển Data Analyst Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 35 USD
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 35 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unimob Studio
Tuyển Data Analyst Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Unimob Studio
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Data Analyst FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Tuyển Data Analyst Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH MTV STRIDE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Tuyển Data Analyst Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst ABI Game Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu ABI Game Studio
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Data Analyst United Nations International School of Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận United Nations International School of Hanoi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Data Analyst Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD Navigos Search's Client
1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Analyst TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH PALEXY làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH PALEXY
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Unimob Studio
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm