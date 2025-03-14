Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
- Hà Nội: 1C Ngô Quyền
- Hoàn Kiếm
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Phân tích & trực quan hóa dữ liệu:
- Thu thập, xử lý, và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.
- Xây dựng các báo cáo, dashboard trực quan hóa dữ liệu để hỗ trợ hoạt động kinh doanh/vận hành.
- Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động dựa trên các chỉ số kinh doanh (KPIs).
2. Xây dựng & quản lý cơ sở dữ liệu:-
- Thiết kế, tối ưu hóa các mô hình dữ liệu phục vụ phân tích.
- Viết truy vấn SQL để trích xuất, tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau (Datawarehouse/DataLake/ hoặc các nguồn khác).
- Hỗ trợ xây dựng và quản lý pipeline dữ liệu tự động.
3. Hỗ trợ phân tích chuyên sâu:
- Phân tích xu hướng thị trường, hành vi khách hàng, hiệu quả chiến dịch để đề xuất giải pháp tối ưu.
- Hỗ trợ các phòng ban trong việc sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định kinh doanh.
4. Phối hợp với các bộ phận khác:
- Làm việc chặt chẽ với các team IT, Kinh doanh, Marketing, Rủi ro để đảm bảo dữ liệu được sử dụng hiệu quả.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
