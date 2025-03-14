Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Phân tích & trực quan hóa dữ liệu:

- Thu thập, xử lý, và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

- Xây dựng các báo cáo, dashboard trực quan hóa dữ liệu để hỗ trợ hoạt động kinh doanh/vận hành.

- Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động dựa trên các chỉ số kinh doanh (KPIs).

2. Xây dựng & quản lý cơ sở dữ liệu:-

- Thiết kế, tối ưu hóa các mô hình dữ liệu phục vụ phân tích.

- Viết truy vấn SQL để trích xuất, tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau (Datawarehouse/DataLake/ hoặc các nguồn khác).

- Hỗ trợ xây dựng và quản lý pipeline dữ liệu tự động.

3. Hỗ trợ phân tích chuyên sâu:

- Phân tích xu hướng thị trường, hành vi khách hàng, hiệu quả chiến dịch để đề xuất giải pháp tối ưu.

- Hỗ trợ các phòng ban trong việc sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định kinh doanh.

4. Phối hợp với các bộ phận khác:

- Làm việc chặt chẽ với các team IT, Kinh doanh, Marketing, Rủi ro để đảm bảo dữ liệu được sử dụng hiệu quả.