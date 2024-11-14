Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHÚC NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 (KT), tòa Green Park Tower, Lô 33, ngõ 6 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng hợp dữ liệu người chơi game từ các nguồn traffic, phân bổ theo từng giai đoạn từ khi người chơi vào game cho tới khi thoát game.

Lập báo cáo dựa trên các chỉ số thu thập được và tiến hành phân tích để đưa ra được đánh giá tổng quan, cũng như các đề xuất để xử lý, tối ưu nhằm giúp dự án đạt kết quả tốt nhất.

Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, đánh giá, nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng ở mỗi khâu theo yêu cầu của từng dự án game, phân tích đánh giá dựa trên số liệu, chỉ số và hành vi người chơi từ đó đưa ra các phương án điều chỉnh thích hợp để cải tiến, hoàn thiện sản phẩm.

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu quá trình thu thập, xử lý dữ liệu người chơi, hỗ trợ tốt nhất cho việc phân tích số liệu, hành vi người dùng.

Tham gia trực tiếp vào quá trình tích hợp sản phẩm game với hệ thống để đưa ra những yêu cầu nhằm tối ưu hiệu quả khi đổ user về game, giảm tỷ lệ drop user do các vấn đề liên quan đến nội tại sản phẩm.

Đưa ra các khuyến nghị/ thử nghiệm các chức năng mới nâng cao chất lượng game nhằm mục tiêu tăng cường tương tác giữa người chơi và game, cải thiện thời gian chơi game trung bình và giữ chân người chơi lâu nhất.

Phân tích, đánh giá, tối ưu hoạt động kiếm tiền trên sản phẩm (IAP, Ads,...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn:

Biết sử dụng công cụ phân tích dữ liệu (Facebook Analytic hoặc Google FireBase hoặc các công cụ khác tương đương), có kinh nghiệm vị trí tương đương ở ngành game từ > 2 năm ( yêu cầu bắt buộc)

Có tư duy logic, có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, đưa ra được giải pháp hiệu quả cho từng tình huống cụ thể.

Có kinh nghiệm, hiểu biết về Big Data, BI, Analytics.

Có khả năng xây dựng, tổ chức, sắp xếp phân tích dữ liệu, thiết lập báo cáo khoa học.

Khả năng phân tích số liệu thị trường, tâm lý và hành vi người chơi.

Hiểu biết về các bước làm game mobile và đã tham gia là game có trên 1m+ lượt tải là một lợi thế.

Kỹ năng mềm:

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, xử lý vấn đề tốt.

Sáng tạo, giàu trí tưởng tượng, lối tư duy tốt, khả năng làm việc với áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHÚC NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội cùng làm việc với đội ngũ kỹ thuật xuất sắc để phát triển hệ thống cho hàng triệu người dùng.

Cơ hội giải quyết các nhiệm vụ đa dạng và có tính thách thức cao.

Môi trường làm việc rất cởi mở, thân thiện.

Mức lương cạnh tranh, điều chỉnh hàng năm.

Thưởng cho các ngày nghỉ lễ, quà sinh nhật.

Bữa ăn trưa chất lượng và miễn phí tại nhà bếp công ty, hoa quả, đồ ăn uống luôn sẵn sàng tại nơi làm việc.

Du lịch cùng công ty; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

CLB bóng bàn, bi lắc, câu lạc bộ bóng đá,...

Thời gian làm việc: Full-time Thứ 2 - Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHÚC NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.