Tuyển Data Analyst Công Ty TNHH Ariston Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. JOB PURPOSE/MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

I. JOB PURPOSE/

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

The Marketing Intelligence Senior Specialist is responsible for managing the company’s database, troubleshooting data issues, and creating reports/proposals for the Management Team. In addition, he/she will analyze the competitive price movements, display status, competitive promotions, and sell-out data and direct the sales teams to take action on a weekly basis.

The position is based in Hanoi. He/she hierarchically reports to the Trade Marketing Manager.

Chuyên viên Nghiên cứu thị trường cấp cao chịu trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu của công ty, khắc phục sự cố dữ liệu và tạo báo cáo/đề xuất cho Nhóm quản lý. Ngoài ra, anh/chị sẽ phân tích biến động giá cạnh tranh, trạng thái trưng bày, khuyến mại cạnh tranh, dữ liệu bán hàng và quản lí hoạt động bán hàng theo lịch trình hàng tuần.

Vị trí này làm việc tại Hà Nội. Anh/chị báo cáo phân cấp cho Trưởng bộ phận Tiếp thị thương mại.

1. Data Management & Analysis

- Maintain the database (MCS) smoothly, and develop it to be more effective through frequent checking of all data sources and necessary adjustments.

- Extract data from primary and secondary sources of all channels (TT, MT, Project), then “clean” data (update, delete, modify, fix errors & related problems.

- Interpret & reorganize data into a readable format and be ready for business analysis purposes.