Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NHT AESTHETIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH NHT AESTHETIC
- Hà Nội: Vinhome Gardenia, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
Thiết kế các ấn phẩm in ấn banner, poster, standee, tranh ảnh... cho các sự kiện.
Thiết kế các sản phẩm truyền thông online: hình ảnh, short video cho các kênh truyền thông của công ty và đối tác: Facebook, Website.
Phối hợp với team Marketing thiết kế visual cho sự kiện.
Hướng dẫn cho nhân viên thực tập quay chụp trong sự kiện khi có yêu cầu
Xử lí hậu kỳ hình ảnh sự kiện
Edit video sự kiện (đa số là các buổi ký kết, workshop)
Quản lý, lưu trữ các file tài liệu thiết kế.
Chủ động tìm hiểu về brand. Luôn sáng tạo về thiết kế, concept mới theo mùa, theo năm.
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí thiết kế. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế hoặc nghiên cứu các ấn phẩm liên quan đến mỹ phẩm, thẩm mỹ
Biết sử dụng máy cơ chụp ảnh & quay video
Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ hoạ/ mỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan khác.
Khả năng mỹ thuật tốt, tính năng động, sáng tạo, giàu ý tưởng và có tư duy sáng tạo logic.
Tư duy sáng tạo, không dập khuôn ý tưởng
Tính cách: Hoạt bát, hòa đồng, nhiệt huyết, tìm tòi sáng tạo, chịu học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH NHT AESTHETIC Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, teambuilding, du lịch theo chính sách công ty
Nghỉ lễ theo quy định ban hành của nhà nước
Môi trường trẻ, năng động, thoải mái đưa ra các ý tưởng;
Tiếp cận với các chuyên gia, bác sĩ trong ngành da liễu
Thời gian làm việc: Từ 8h30 – 17h30 Từ T2 – T7 (Nghỉ trưa 12h30-13h30)
Địa điểm làm việc: Vinhome Gardenia, Mỹ Đình, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHT AESTHETIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI