Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NHT AESTHETIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH NHT AESTHETIC
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
CÔNG TY TNHH NHT AESTHETIC

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH NHT AESTHETIC

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhome Gardenia, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm in ấn banner, poster, standee, tranh ảnh... cho các sự kiện.
Thiết kế các sản phẩm truyền thông online: hình ảnh, short video cho các kênh truyền thông của công ty và đối tác: Facebook, Website.
Phối hợp với team Marketing thiết kế visual cho sự kiện.
Hướng dẫn cho nhân viên thực tập quay chụp trong sự kiện khi có yêu cầu
Xử lí hậu kỳ hình ảnh sự kiện
Edit video sự kiện (đa số là các buổi ký kết, workshop)
Quản lý, lưu trữ các file tài liệu thiết kế.
Chủ động tìm hiểu về brand. Luôn sáng tạo về thiết kế, concept mới theo mùa, theo năm.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Capcut, Adobe Premiere,…
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí thiết kế. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế hoặc nghiên cứu các ấn phẩm liên quan đến mỹ phẩm, thẩm mỹ
Biết sử dụng máy cơ chụp ảnh & quay video
Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ hoạ/ mỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan khác.
Khả năng mỹ thuật tốt, tính năng động, sáng tạo, giàu ý tưởng và có tư duy sáng tạo logic.
Tư duy sáng tạo, không dập khuôn ý tưởng
Tính cách: Hoạt bát, hòa đồng, nhiệt huyết, tìm tòi sáng tạo, chịu học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH NHT AESTHETIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cứng: 16.000.000 - 18.000.000 tuỳ kinh nghiệm
Đóng BHXH, teambuilding, du lịch theo chính sách công ty
Nghỉ lễ theo quy định ban hành của nhà nước
Môi trường trẻ, năng động, thoải mái đưa ra các ý tưởng;
Tiếp cận với các chuyên gia, bác sĩ trong ngành da liễu
Thời gian làm việc: Từ 8h30 – 17h30 Từ T2 – T7 (Nghỉ trưa 12h30-13h30)
Địa điểm làm việc: Vinhome Gardenia, Mỹ Đình, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHT AESTHETIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHT AESTHETIC

CÔNG TY TNHH NHT AESTHETIC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Vinhome Gardenia

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

