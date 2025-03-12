Tuyển Dịch vụ quảng cáo HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Dịch vụ quảng cáo

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 14 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu xu hướng yêu thích của cộng đồng để lựa chọn chủ đề hot và xây dựng nội dung phù hợp
Quay dựng, chỉnh sửa ảnh, video cơ bản
Lên ý tưởng, kịch bản quay, dựng các video về thương hiệu, dịch vụ cho công ty, đặc biệt là kênh Facebook, Tiktok..
Phối hợp với team thiết kế/ video/ agency bảo đảm đồng nhất và hiệu quả cho nội dung content.
Đo lường, đánh giá và báo cáo hiệu quả công việc.
Tham gia vào quá trình lên ý tưởng và xây dựng kế hoạch marketing cùng team.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 6 tháng ở lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ
Biết chỉnh sửa ảnh, video trên Canva, tiktok
Quay dựng, chỉnh sửa ảnh, video cơ bản
Yêu thích sáng tạo nội dung
Kỹ năng quản lý và tổ chức công việc, tìm kiếm thông tin tốt, am hiểu về các nền tảng Social Media cùng các công cụ hỗ trợ liên quan
Có trách nhiệm trong công việc, tận tâm, nhiệt tình và trung thực
Có khả năng sáng tạo, lên ý tưởng nội dung/hình ảnh, bắt trends tốt

Tại HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 8 -15 triệu tùy năng lực.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại
Được đào tạo thêm về tay nghề miễn phí và hỗ trợ lương
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục
Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 42A ngách 667/9 Nguyễn Văn Cừ, tổ 16, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội

