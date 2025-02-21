Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH BEAUTY DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 152, Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

- Quay dựng video nhằm truyền thông và quảng bá thương hiệu

- Đề xuất quay dựng các loại hình content mới, hiệu quả và viral

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như poster, banner, brochure, catalogue, infographic, v.v.

- Tạo ra các thiết kế đồ họa phục vụ cho các chiến dịch marketing online và offline

- Tham gia vào quá trình brainstorm ý tưởng thiết kế với team

- Cập nhật các xu hướng thiết kế mới và áp dụng vào công việc

- Cùng triển khai các chương trình Marketing/PR cho các sự kiện, chiến dịch của công ty

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, thẩm mỹ

- Tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Thiết kế,... hoặc các ngành có liên quan

- Mạnh về quay - có kĩ năng on-set một buổi quay (bố cục quay, ánh sáng, set up đèn máy, góc quay... )

- Thành thạo các công cụ biên tập như Adobe Premiere, Photoshop, Adobe Illustrator,.... và có kỹ năng làm effect, retouch

- Khả năng mỹ thuật tốt, tính năng động, sáng tạo, giàu ý tưởng, có tư duy sáng tạo, logic và luôn chủ động trong công việc;

- Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương (thỏa thuận khi phỏng vấn) + phụ cấp + thưởng

- Được đào tạo phát triển bản thân

- Du lịch hàng năm, chế độ sinh nhật, Lễ Tết theo quy định

- Lương tháng thứ 13

- Môi trường làm việc thân thiện tạo điều kiện cho phát triển chuyên môn kỹ thuật

Cách Thức Ứng Tuyển

