Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH BEAUTY DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY DENTAL
- Hà Nội:
- số 152, Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quay dựng video nhằm truyền thông và quảng bá thương hiệu
- Đề xuất quay dựng các loại hình content mới, hiệu quả và viral
- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như poster, banner, brochure, catalogue, infographic, v.v.
- Tạo ra các thiết kế đồ họa phục vụ cho các chiến dịch marketing online và offline
- Tham gia vào quá trình brainstorm ý tưởng thiết kế với team
- Cập nhật các xu hướng thiết kế mới và áp dụng vào công việc
- Cùng triển khai các chương trình Marketing/PR cho các sự kiện, chiến dịch của công ty
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Thiết kế,... hoặc các ngành có liên quan
- Mạnh về quay - có kĩ năng on-set một buổi quay (bố cục quay, ánh sáng, set up đèn máy, góc quay... )
- Thành thạo các công cụ biên tập như Adobe Premiere, Photoshop, Adobe Illustrator,.... và có kỹ năng làm effect, retouch
- Khả năng mỹ thuật tốt, tính năng động, sáng tạo, giàu ý tưởng, có tư duy sáng tạo, logic và luôn chủ động trong công việc;
- Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
- Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao
Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY DENTAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo phát triển bản thân
- Du lịch hàng năm, chế độ sinh nhật, Lễ Tết theo quy định
- Lương tháng thứ 13
- Môi trường làm việc thân thiện tạo điều kiện cho phát triển chuyên môn kỹ thuật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY DENTAL
