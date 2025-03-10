Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH CM PRIME GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CM PRIME GROUP
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH CM PRIME GROUP

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH CM PRIME GROUP

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Thạnh Xuân 22,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chụp ảnh sản phẩm, sự kiện, chân dung chất lượng cao đáp ứng nhu cầu quảng cáo và truyền thông.
Biên tập video, tạo ra các video quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hậu kỳ video.
Quản lý và lưu trữ ảnh, video đã chụp và biên tập.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch quảng cáo.
Đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các dự án chụp ảnh và quay phim.
Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video chuyên nghiệp để hoàn thiện sản phẩm.
Đảm bảo chất lượng hình ảnh và video đáp ứng tiêu chuẩn của công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Nhiếp ảnh, Quay phim, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chụp ảnh và biên tập video.
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Adobe Photoshop, Lightroom, Capture One…
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro…
Có kỹ năng sử dụng các thiết bị chụp ảnh và quay phim chuyên nghiệp.
Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo và tư duy hình ảnh tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao, đáp ứng tiến độ.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CM PRIME GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CM PRIME GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CM PRIME GROUP

CÔNG TY TNHH CM PRIME GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số Nhà 122/2A, Đường Thạnh Xuân 22, Kp5, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

