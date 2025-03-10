Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN GPLUS FURNITURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GPLUS FURNITURE
- Hồ Chí Minh:
- 51A Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc quay và chụp video, bao gồm xác định địa điểm, thiết bị, và lịch trình thực hiện.
Phát triển các ý tưởng độc đáo và sáng tạo cho nội dung video, đảm bảo phù hợp với thông điệp thương hiệu và mục tiêu Marketing.
Soạn thảo flow kịch bản cơ bản cho video, bao gồm âm thanh, hình ảnh mood và nội dung chính để hướng dẫn quá trình quay.
Thực hiện việc quay video cho các chiến dịch Marketing, sự kiện và nội dung truyền thông.
Biên tập và hoàn thiện video, đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh đạt tiêu chuẩn cao.
Tối ưu hóa video cho các nền tảng khác nhau (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, v.v.) để thu hút tối đa khán giả.
Thực hiện các công việc khác được giao bên ngoài công việc chính.
Địa điểm làm việc 51A Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng các phần mềm đồ họa liên quan
Có khả năng lên ý tưởng cho quay video.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GPLUS FURNITURE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng tháng 13, thưởng Lễ, Tết.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước.
Tham gia các hoạt động của công ty: Party, team building, company trip,.…
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ (Đào tạo Lean Six Sigma White Belt, Yellow Belt,... kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng bán hàng, kỹ năng mềm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GPLUS FURNITURE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
