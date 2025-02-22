Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Thời Trang Gior làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 120 Hoàng Trọng Mậu, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Chi tiết công việc:

· Thực hiện các buổi livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử như TikTok, Shopee, Lazada, Facebook

· Giới thiệu và quảng bá sản phẩm một cách hấp dẫn và thuyết phục trong các buổi livestream

· Tương tác với khách hàng trong thời gian thực của livestream, trả lời câu hỏi và xử lý các thắc mắc liên quan đến sản phẩm

· Phối hợp với đội ngũ E-commerce để lên kế hoạch nội dung và chủ đề cho các buổi livestream

· Theo dõi và phân tích hiệu quả của các buổi livestream, đề xuất cải tiến để tăng doanh số bán hàng

· Cập nhật xu hướng mới trong lĩnh vực livestream bán hàng và áp dụng vào công việc

· Thực hiện ghi hình và quay video livestream phục vụ cho việc bán hàng trên nền tảng online

· Thực hiện các công việc khác của phòng E-commerce

Yêu cầu:

· Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm livestream, ưu tiên từng làm việc với các sản phẩm thời trang, phụ kiện thời trang

· Có khả năng giao tiếp, tư vấn bán hàng tốt, nói chuyện lưu loạt và thuyết phục

· Ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước máy quay

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Quyền lợi:

· Lương cứng: Thỏa thuận + 2% doanh thu trên mỗi phiên live

·Thời gian làm việc: 6 ngày/ tuần (linh hoạt thời gian trong ngày)

Tại Công ty TNHH Thời Trang Gior Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Tư vấn, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Gior

