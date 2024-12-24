Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 4, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Đến 25 Triệu

1. Lên kế hoạch và ý tưởng cho việc tổ chức các hoạt động gắn kết cho toàn Công ty.

2. Lên kế hoạch và viết nội dung truyền thông thông điệp về văn hóa doanh nghiệp công ty, triển khai các bài viết trên mạng xã hội và các kênh truyền thông nội bộ của công ty;

3. Cập nhật, viết bài & biên tập nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ, mạng xã hội định kỳ hàng ngày, hàng tuần;

4. Lên ý tưởng và phối hợp truyền thông các chương trình sự kiện nội bộ của công ty: viết tin, bài về sự kiện, kịch bản sự kiện, kịch bản MC với các sự kiện nội bộ;

5. Lên kế hoạch xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông nội bộ theo văn hóa doanh nghiệp của công ty;

6. Xây dựng và biên tập nội dung truyền thông liên quan đến thương hiệu, sản phẩm, sự kiện, quảng cáo … và các nội dung trong hoạt truyền thông nội bộ, quản lý kênh truyền thông online nội bộ;

7. Quản trị và xây dựng nội dung các kênh truyền thông nội bộ;

8. Phối hợp với thiết kế các nội dung, hình ảnh truyền thông, dựng video cơ bản;

9. Báo cáo tổng hợp về tiến độ công việc trước Quản lý trực tiếp;

10. Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Marketing, truyền thông, kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ tại các doanh nghiệp có quy mô từ 400 người trở lên.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên truyền thông nội bộ.

- Có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức và định chế tài chính.

- Kỹ năng phân tích và xử lý văn bản.

- Kỹ năng sáng tạo nội dung.

- Kỹ năng thiết kế cơ bản.

Tại Công Ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin