Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Điều hành tour

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Nhập thông tin hãng và nhà cung cấp lên hệ thống
- Nhập thông tin khách hàng lên hệ thống
- Làm danh sách Visa cho khách hàng trong chuyến bay
- Hỗ trợ xử lí các thông tin liên quan đến phòng khách sạn và vé máy bay cho khách lẻ
- Lên chương trình đoàn riêng khởi hành hàng tuần.
- Xử lý tình huống phát sinh khi đi tour với khách hàng, dịch vụ.
- Quản lý Cập nhật cơ sở dữ liệu tuyến điểm các nhà cung cấp dich vụ theo tuyến điểm.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Tour và Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi tác: Nữ từ 24 tuổi trở xuống (Sinh năm từ 2002)
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, chịu khó, chịu đươc áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + thưởng => Thu Nhập trong khoảng 8-15tr/tháng
- Phúc lợi hấp dẫn: du lịch hàng năm, ngày hội gia đình, sinh nhật, 8/3, 20/10, được tham gia đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn, được tham gia tất cả các hoạt động phong trào (thể thao, văn nghệ, từ thiện,...) của Công ty để thể hiện đam mê và phát huy sở trường của mình.
- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp.
- Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
- Tham gia BHYT, BHXH theo luật
Địa chỉ: Tầng 12, số 29 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Giờ làm việc: 8:30 – 12:00 & 13:30- 18:00
Làm 2 ngày thứ 7/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 10, ngách 8/191/48 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dieu-hanh-tour-thu-nhap-7-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job320346
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PAN AMERICAN TRAVEL
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
PAN AMERICAN TRAVEL
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Tuyển Điều hành tour Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 06/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 25/07/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
Hạn nộp: 27/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VNTRIP.VN
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH VNTRIP.VN
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP du lịch Worldtrip
Tuyển Điều hành tour Công ty CP du lịch Worldtrip làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty CP du lịch Worldtrip
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 27 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Hạn nộp: 09/10/2025
Quảng Ngãi Còn 25 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Sóc Trăng Kiên Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Soundway
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Soundway làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty TNHH Soundway
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EMMA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH EMMA VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH EMMA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Thừa Thiên Huế Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR
Hạn nộp: 18/12/2025
Hà Nội Còn 95 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PAN AMERICAN TRAVEL
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
PAN AMERICAN TRAVEL
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Tuyển Điều hành tour Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 06/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 25/07/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
Hạn nộp: 27/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VNTRIP.VN
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH VNTRIP.VN
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP du lịch Worldtrip
Tuyển Điều hành tour Công ty CP du lịch Worldtrip làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty CP du lịch Worldtrip
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Điều hành tour AAN INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu AAN INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY
7 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều hành tour Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều hành tour Threeland Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Threeland Travel
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH ASIA FUSION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DU LỊCH ASIA FUSION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ BẢO MINH
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều hành tour Công ty CP du lịch Worldtrip làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty CP du lịch Worldtrip
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty TNHH VNTRIP.VN
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều hành tour Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu PAN AMERICAN TRAVEL
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Compass Travel Vietnam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm