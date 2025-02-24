Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Nhập thông tin hãng và nhà cung cấp lên hệ thống

- Nhập thông tin khách hàng lên hệ thống

- Làm danh sách Visa cho khách hàng trong chuyến bay

- Hỗ trợ xử lí các thông tin liên quan đến phòng khách sạn và vé máy bay cho khách lẻ

- Lên chương trình đoàn riêng khởi hành hàng tuần.

- Xử lý tình huống phát sinh khi đi tour với khách hàng, dịch vụ.

- Quản lý Cập nhật cơ sở dữ liệu tuyến điểm các nhà cung cấp dich vụ theo tuyến điểm.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Tour và Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi tác: Nữ từ 24 tuổi trở xuống (Sinh năm từ 2002)

Tiếng Anh giao tiếp tốt

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu kinh nghiệm

Nhanh nhẹn, chịu khó, chịu đươc áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + thưởng => Thu Nhập trong khoảng 8-15tr/tháng

- Phúc lợi hấp dẫn: du lịch hàng năm, ngày hội gia đình, sinh nhật, 8/3, 20/10, được tham gia đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn, được tham gia tất cả các hoạt động phong trào (thể thao, văn nghệ, từ thiện,...) của Công ty để thể hiện đam mê và phát huy sở trường của mình.

- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp.

- Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

- Tham gia BHYT, BHXH theo luật

Địa chỉ: Tầng 12, số 29 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Giờ làm việc: 8:30 – 12:00 & 13:30- 18:00

Làm 2 ngày thứ 7/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin